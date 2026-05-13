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Tópicos: País | FF.AA. y de Orden | Carabineros

Denuncian dos ataques armados contra Carabineros en Ercilla

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El primer tiroteo afectó a un cuartel policial, mientras que el segundo hecho tuvo como blanco a policías que resguardaban un fundo.

Denuncian dos ataques armados contra Carabineros en Ercilla

Los responsables dispararon desde un vehículo en ambos casos.

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Carabineros denunció que este miércoles, desconocidos perpetraron dos ataques armados contra sus funcionarios, ambos desde vehículos, en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía.

El primer hecho ocurrió cerca de las 2:00 horas, cuando los ocupantes de un auto en movimiento efectuaron disparos contra el exterior de la Sexta Comisaría de Ercilla, antes de darse a la fuga.

Según el comandante Raúl Quintanilla, prefecto de Servicios de la Prefectura Malleco, el hecho "causó daños al cierre perimetral de dicho cuartel", pero "no resultaron personas lesionadas".

"El fiscal de turno instruyó la concurrencia de Labocar para trabajar con la evidencia balística encontrada en el lugar", añadió el funcionario.

Posteriormente, se reportó un segundo ataque, esta vez contra personal de Control de Orden Público (COP) que se encontraba de punto fijo, resguardando a la familia que habita el fundo San Ramón de la comuna.

De acuerdo con el parte policial, estos carabineros "dieron cuenta de sujetos que, desde un vehículo, dispararon contra la medida de protección, dándose a la fuga".

Este último tiroteo, que indaga personal de Labocar y del OS-9, no dejó personas heridas y tampoco causó daños.

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