Alexis fue vital en triunfazo que dejó a Sevilla a un paso de la salvación

El atacante Alexis Sánchez jugó un rol fundamental en la victoria 3-2 que conquistó Sevilla en su visita a Villarreal, tras remontar un 2-0 en el Estadio de La Cerámica por la fecha 36 de la liga española.

El chileno ingresó en el segundo tiempo y robó un balón que derivó en el tanto definitivo anotado por Akor Adams.

Gabriel Suazo fue titular y tuvo un papel destacado en la banda izquierda de los nervionenses, en un duelo que dejó al equipo a un paso de la salvación.

El partido comenzó cuesta arriba para Sevilla, luego de que Gerard Moreno abriera la cuenta a los 13 minutos y Mikautadze aumentara a los 20' para Villarreal, que parecía encaminar el encuentro en La Cerámica.

La reacción visitante llegó antes del descanso: Oso descontó a los 36 minutos con una gran acción individual y Kike Salas igualó en los descuentos del primer tiempo, con un remate que dejó el marcador 2-2 antes del descanso.

Alexis ingresó en el complemento por Neal Maupay, a los 72 minutos, y poco después presionó para recuperar una pelota que terminó en el golazo de Akor Adams, quien marcó el 3-2 definitivo a los 71' con un potente remate a la escuadra.

Con este resultado, Sevilla sumó su tercer triunfo consecutivo y quedó muy cerca de asegurar la permanencia en la liga española, mientras que Villarreal desperdició una ventaja de dos goles en un duelo en que buscaba consolidar su tercer lugar en la tabla.