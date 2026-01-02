El chileno que investiga el futuro de los océanos y la Antártica en China

En Efecto China, conversamos con Cristián Castillo, tesista del núcleo ICLAC y estudiante del doctorado en Asuntos Marinos en la Universidad de Xiamen, quien se encuentra en el gigante asiático desde agosto de 2024 y busca descifrar la gobernanza ambiental y la protección del océano Austral, un área crítica para el clima y la riqueza pesquera de Chile.

Su llegada a China responde a la necesidad de obtener información directa de una de las potencias con mayores intereses en la Antártica y el Pacífico Sur.

La motivación de Castillo nació durante su magíster en la Universidad de Chile, donde identificó vacíos de información estratégica. "En mi investigación me fue muy difícil poder encontrar información directa de Rusia y de China. Ese fue el detonante que me hizo pensar que debía ir a uno de estos países e investigar allá", explicó el tesista.

Actualmente, gracias a la Marine Scholarship —una beca altamente específica para ciencias del mar—, el investigador aplica teoría de juegos para buscar soluciones científicas que permitan a los diplomáticos implementar áreas marinas protegidas en zonas de alta mar.

Instalado en Xiamen, una ciudad "jardín" y polo turístico del sur de China, Castillo destaca la impresionante capacidad de investigación aplicada del país. "China se ha propuesto ser un líder, una potencia, en el espacio exterior así como en los fondos marinos", señaló, subrayando que su universidad está entre las mejores del mundo en su área.

El investigador ha podido conocer proyectos de vanguardia como las surgencias artificiales (upwelling), una técnica que busca replicar fenómenos naturales del norte de Chile para aumentar la disponibilidad de nutrientes y fortalecer la seguridad alimentaria.

La vida de un chileno en China

Respecto a la vida cotidiana, Castillo enfatiza la importancia de la adaptación tecnológica y lingüística. "Aquí todo se paga con el teléfono", relató sobre su experiencia inicial, aunque advirtió que la mayor barrera es el idioma. "Es importante tener una pequeña base para hacerse la vida más fácil. Una vez que ya te enganchas, la verdad es que se hace más simple de lo que podría esperarse", comentó sobre el mandarín.

Además, resaltó la cálida acogida de sus profesores y el interés de China por el conocimiento sobre zonas de altas latitudes como la Antártica. El intercambio cultural en Xiamen también es un factor relevante, aunque los latinoamericanos son "minoría en esta zona. Podemos encontrar estudiantes de otras zonas de Asia, muchos africanos y europeos", mencionó, viendo en esto una oportunidad para que más chilenos se sumen a estas redes globales.

Finalmente, Castillo hizo un llamado a los estudiantes chilenos a perder el miedo y aventurarse en China. "Las oportunidades que brinda este gran país están abiertas, no es algo que puedan mirar como un imposible", afirmó.

Para el investigador, la clave del éxito radica en la persistencia y la proactividad: "Hay que ser un poquito más incisivo. Las respuestas van a estar y las oportunidades se van a da", subrayó.