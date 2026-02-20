PDI investiga secuestro extorsivo en el Barrio Meiggs

El Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran investigando un nuevo secuestro extorsivo ocurrido este viernes en la Región Metropolitana; esta vez, en pleno centro de Santiago.

Según los reportes preliminares, la víctima es una mujer de nacionalidad ecuatoriana, quien se desempeña como comerciante en el Barrio Meiggs.

El rapto ocurrió específicamente en la calle Grajales, activando de inmediato las alarmas de las autoridades debido a la naturaleza del delito.

Ha trascendido que los captores tomaron contacto para exigir un rescate y se estima que la cifra solicitada asciende a los 100 millones de pesos para concretar la liberación de la comerciante.

La investigación ha sido encomendada a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI, en conjunto con el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.