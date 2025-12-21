Tianjin desde el cielo: abren plataforma de observación a 300 metros de altura
Publicado:
Fotos Destacadas
El campeón Coquimbo Unido inició su pretemporada en el Complejo Las Rosas
Laguna de Aculeo fue declarada humedal urbano
Vandalizan memorial de víctimas de la dictadura en San Joaquín
Fotos Recientes
Tianjin desde el cielo: abren plataforma de observación a 300 metros de altura
El campeón Coquimbo Unido inició su pretemporada en el Complejo Las Rosas
Teleférico Bicentenario de Santiago apunta a operar en 2027
Recientemente, la plataforma de observación Jinwan Yunding, situada en la plaza Jinwan, en el distrito Heping de Tianjin, comenzó a funcionar. Los visitantes pueden subir a la azotea, a 300 metros de altura, para contemplar la vista urbana de la ciudad.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados