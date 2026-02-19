Una violenta explosión registrada la mañana de este jueves en la caletera de la Ruta 5 Sur, en la comuna capitalina de Renca, desató un incendio de gran magnitud que afectó las instalaciones de una empresa del sector.

Según los informes preliminares de Bomberos y Transporte Informa, la emergencia se originó alrededor de las 08:22 horas, luego de que un camión cargado con gas colisionara contra un poste del alumbrado público.

El impacto provocó una detonación que derivó en llamas que se propagaron rápidamente a un domo de tres pisos y a varios vehículos estacionados en las cercanías de Los Atacameños con Fresia.

LEER ARTICULO COMPLETO