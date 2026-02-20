A 24 horas de ocurrido el trágico volcamiento y posterior explosión de un camión de la empresa Gasco en la comuna de Renca, los equipos especializados continúan trabajando intensamente este viernes por la mañana en la intersección de General Velásquez con la Ruta 5.

Las labores actuales se centran en la reposición de las barreras de contención tipo "New Jersey" y la reparación de los pórticos de señalización que resultaron severamente dañados tras el siniestro.

Personal de la autopista estima que, si bien la evaluación de la apertura comenzará al mediodía, el tránsito vehicular podría restablecerse recién alrededor de las 14:00 horas, una vez concluidas las tareas de limpieza.

Respecto a las víctimas del siniestro, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, informó que todos los heridos trasladados a centros asistenciales ya han sido plenamente identificados y sus familias notificadas.

Sin embargo, la autoridad aclaró que el proceso es distinto para las víctimas fatales: "Si bien es cierto en algunos casos se presume la identidad del fallecido en virtud del rol, de la función, que cumplía en alguno de los vehículos afectados en esta tragedia, hay que esperar el resultado de las pericias de las investigaciones científicas que realiza el Servicio Médico Legal a objeto de determinar fehacientemente la identidad de los fallecidos, proceso que se encuentra en curso", precisó.

LEER ARTICULO COMPLETO