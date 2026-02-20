Ramadán en Jerusalén reúne a 80 mil palestinos bajo restricciones israelíes
Unos 80.000 palestinos participaron este viernes en los rezos del mediodía en la Explanada de las Mezquitas, en Jerusalén, durante el primer viernes del Ramadán, en medio de las restricciones de acceso impuestas por Israel.
El recinto, que alberga la mezquita de Al Aqsa, registró una asistencia muy inferior a la de otros años, cuando se superaban los 200.000 fieles, según informaron fuentes del Waqf, la entidad jordana que administra el lugar sagrado.
Las autoridades israelíes permiten que solo 10.000 palestinos provenientes de Cisjordania crucen hacia Jerusalén para participar en las oraciones, limitando el acceso a menores de 12 años acompañados, hombres mayores de 55 y mujeres mayores de 50.
