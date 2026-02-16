En el corazón comercial de Santiago, el Barrio Meiggs se llenó de color y tradición para celebrar el Año Nuevo Chino.

La jornada puso en valor la diversidad cultural que enriquece a la Región Metropolitana, en una celebración encabezada por el delegado metropolitano, Gonzalo Durán, el Municipio de Santiago y la Embajada de China en Chile.

Danzas tradicionales, símbolos de prosperidad y un ambiente festivo marcaron esta celebración, que no solo fortalece los lazos entre comunidades, sino que también dinamiza uno de los sectores comerciales más emblemáticos de la capital.

LEER ARTICULO COMPLETO