Barrio Meiggs celebró el Año Nuevo Chino
En el corazón comercial de Santiago, el Barrio Meiggs se llenó de color y tradición para celebrar el Año Nuevo Chino.
La jornada puso en valor la diversidad cultural que enriquece a la Región Metropolitana, en una celebración encabezada por el delegado metropolitano, Gonzalo Durán, el Municipio de Santiago y la Embajada de China en Chile.
Danzas tradicionales, símbolos de prosperidad y un ambiente festivo marcaron esta celebración, que no solo fortalece los lazos entre comunidades, sino que también dinamiza uno de los sectores comerciales más emblemáticos de la capital.
