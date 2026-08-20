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Tópicos: Corporativo | Especiales | CGE presenta

CGE confirma incorporación de Simón Boric y destaca apoyo en terreno

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| Periodista Digital:

El periodista llevaba más de 12 años trabajando en la Universidad de Chile.

CGE confirma incorporación de Simón Boric y destaca apoyo en terreno
 Aton
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CGE aclaró los antecedentes relacionados con el vínculo laboral de Simón Boric Font con la compañía, luego de una información publicada por un medio de comunicación, y precisó que el periodista de la Universidad de Chile se incorporó a la empresa el pasado 22 de junio.

Boric, quien trabajó durante más de 12 años en la Universidad de Chile, cuenta con especialización en Comunicación Estratégica en la Universidad George Washington y en Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown. Desde su incorporación, se ha desempeñado como apoyo en el trabajo de terreno durante el actual periodo de contingencias climáticas.

Además, desde CGE indicaron que el profesional participa en labores de relacionamiento comunitario, en el marco de las funciones que desarrolla para la compañía.

Este es un contenido presentado por CGE.

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