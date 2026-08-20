Bachelet enfrenta este viernes segundo sondeo informal en la ONU con posible dispersión de votos

Este viernes, la expresidenta Michelle Bachelet enfrentará su segunda encuesta informal realizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU), que mide el apoyo -entre los 15 países miembros- que tienen los candidatos a liderar el organismo multilateral.

El sondeo arrojará nuevas apreciaciones sobre la figura de la otrora mandataria, luego que en el primero, realizado a fines de julio, se posicionase en el cuarto lugar con seis votos de apoyo, cinco de rechazo y cuatro sin opinión.

En esa ocasión, Bachelet quedó detrás de la costarricense y directora de la UNCTAD, Rebeca Grynspan (primer lugar), la excanciller de Guyana Carolyn Rodrigues-Birckett (segundo) y el argentino y director de la OIEA, Rafael Grossi (tercero).

El exministro de RR.EE. e impulsor y uno de los voceros activos de la campaña de la exmandataria, Heraldo Muñoz, precisó que "hay que tomar en debida cuenta esta votación informal, en el entendido de que no es definitiva, pues habrán varias más antes de la final (para escoger al próximo Secretario General de la ONU), donde se identifican los países con poder de veto y si lo han de ejercer".

Dichas naciones son EE.UU., Francia, Reino Unido, China y Rusia.

¿Afectará la dispersión de votos con la aparición de la nueva candidata?

La novedad ante este futuro sondeo informal -o "straw poll", como se denomina en inglés- es la incorporación de otra candidata: Ivonne Baki, diplomática ecuatoriana-libanesa nominada por el Reino de Tonga.

Como existe cierto consenso en que la próxima cabecilla de la ONU sea mujer y oriuda de Latinoamérica, su aparición origina la inquietud sobre una eventual dispersión de votos que perjudique a Bachelet.

A ello se suma que la campaña de la expresidenta es promovida oficialmente por México y Brasil, mientras que Chile retiró el apoyo por considerar "inviable" su nominación.

Ante esto, Teodoro Ribera -quien fue canciller durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera- explicó que, "mientras más candidatas que representen el mundo iberoamericano o que sean mujer vayan (al sondeo), eso tiende a una dispersión natural de los votos".

Sin embargo, "creo que hay que tener claro que los Estados miran sus propios intereses; por mucho que Chile hubiese apoyado a la expresidenta Bachelet, si las grandes potencias tienen sus propios candidatos o manifiestan una aprensión respecto de ella, el que Chile la respaldara o no (su nominación) no era determinante", sostuvo el abogado constitucionalista.

Su llamado a desempeñar la Secretaría General "con independencia y sin dobles estándares"

Bachelet ya había planteado que quien ocupe el rol de Secretario General de la ONU debe hacerlo "con independencia y sin dobles estándares".

A través de un video que publicó el miércoles en Instagram, la otrora Alta Comisionada del organismo para los DD.HH. expuso que "el Secretario o Secretaria General debe ser capaz de construir puentes, facilitar el diálogo y generar espacios de entendimiento, incluso -y especialmente- cuando existen profundas diferencias".

"Pero debe hacerlo con independencia, sin dobles estándares y con la misma firmeza frente a todos", remarcó.

"La independencia de la Secretaría General de las Naciones Unidas no significa distancia de los Estados. Significa, precisamente, estar disponible para trabajar con todos, escuchar a todos y actuar con un solo compromiso: defender los principios y las normas de la Carta de las Naciones Unidas", añadió.

"Si tengo el honor de asumir esta responsabilidad, trabajaré con cada uno de los Estados miembros, sin importar su tamaño, su ubicación geográfica o su poderío. Porque en Naciones Unidas cada país tiene una voz que debe ser escuchada y respetada", sostuvo la histórica militante socialista.

"En un mundo marcado por conflictos, tensiones y una creciente desconfianza en las instituciones multilaterales, recuperar la credibilidad de Naciones Unidas exige coherencia. Significa defender el derecho internacional, promover la paz, proteger los derechos humanos y hacer valer los principios de la Carta, sin importar quién esté involucrado", cerró.

Durante los últimos meses, Bachelet se ha desplazado por distintas regiones del mundo para reunirse con autoridades de los países miembros de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, excepto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien no ha podido concertar un encuentro.