Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago18.8°
Humedad49%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Perú

Perú: terremoto de magnitud 7.2 afectó a la región andina de Ayacucho

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El SHOA de la Armada de Chile descartó riesgo de tsunami en las costas del oceáno Pacífico.

Perú: terremoto de magnitud 7.2 afectó a la región andina de Ayacucho
 censis.igp.gob.pe
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un sismo de magnitud 7.2 sacudió la región andina de Ayacucho, en el sur peruano, según el reporte del Instituto Geofísico de Perú (IGP).

La entidad ubicó el epicentro 35 kilómetros al norte de la localidad de Coracora, sin que hasta el momento se informe si causó daños personales o materiales.

El IGP agregó que el fuerte sismo, registrado a las 13:00 horas local, se originó a una profundidad de 108 kilómetros.

"El movimiento tuvo una intensidad de grado III-IV para Coracora dentro de la escala de Mercalli, y fue sentido en algunas regiones del país", reportó el medio RPP.

No hay riesgo de tsunami

En Chile, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) apuntó que las características del sismo no revisten riesgo de tsunami en las costas del Pacífico, por el perfil continental del epicentro.

Esta misma información fue despachada por el IOC Pacific Tsunami Warning, de Unesco.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada