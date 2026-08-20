Perú: terremoto de magnitud 7.2 afectó a la región andina de Ayacucho

Un sismo de magnitud 7.2 sacudió la región andina de Ayacucho, en el sur peruano, según el reporte del Instituto Geofísico de Perú (IGP).

La entidad ubicó el epicentro 35 kilómetros al norte de la localidad de Coracora, sin que hasta el momento se informe si causó daños personales o materiales.

El IGP agregó que el fuerte sismo, registrado a las 13:00 horas local, se originó a una profundidad de 108 kilómetros.

"El movimiento tuvo una intensidad de grado III-IV para Coracora dentro de la escala de Mercalli, y fue sentido en algunas regiones del país", reportó el medio RPP.

No hay riesgo de tsunami

En Chile, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) apuntó que las características del sismo no revisten riesgo de tsunami en las costas del Pacífico, por el perfil continental del epicentro.

Esta misma información fue despachada por el IOC Pacific Tsunami Warning, de Unesco.