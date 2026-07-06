CGE informa estatus de suministro y recuperación del servicio eléctrico en zona Lacustre de La Araucanía

CGE, compañía de distribución eléctrica, entregó un balance respecto a la cantidad de clientes afectados por interrupciones en el suministro eléctrico debido al temporal de viento que afectó a la zona lacustre de La Araucanía, donde se registraron rachas superiores a los 120 km/h, provocando la caída de cientos de árboles.

La compañía, que presta servicio en nueve comunas de la región de La Araucanía, indicó que, a las 11:00 horas de este sábado, 6.925 clientes de CGE se mantenían sin suministro eléctrico, concentrados principalmente en las comunas de Villarrica y Pucón.

Con ello, la compañía ha recuperado el servicio para más del 90% de los clientes afectados por las interrupciones derivadas del temporal de viento.

CGE ha desplegado un extenso contingente técnico y humano para enfrentar la emergencia, con más de 450 brigadas y cerca de 1.500 personas en terreno, trabajando para resolver cerca de 380 puntos de falla. La compañía desplazó personal, materiales y equipos desde Coquimbo, Santiago, Talca y Concepción para reforzar las labores de reparación, y continúa trabajando en terreno para normalizar el servicio a sus clientes.

Asimismo, la tarde del viernes se logró poner nuevamente en servicio la línea de transmisión Villarrica-Pucón, que abastece a toda la zona lacustre y que se vio afectada por la caída de árboles sobre las líneas, destruyendo 12 postes de alta tensión. Con ello, se recuperó el suministro para una parte importante de los clientes.

Christian Bachur, director regional sur de CGE, señaló que "se ha trabajado sin descanso, día y noche, para recuperar el servicio para la mayor parte de los clientes que fueron afectados. Hoy tenemos cerca de 1.500 personas trabajando en terreno, que se han desplazado desde distintas regiones para enfrentar esta situación climática inusual, y seguiremos trabajando para restablecer la normalidad del servicio a todos los clientes".

Durante los trabajos de reparación, CGE también ha instalado más de 30 equipos de generación de respaldo para entregar suministro a los clientes mientras se realizan las labores de reparación en las comunas de Pucón, Curarrehue y Villarrica.

Durante la contingencia, CGE también reforzó la atención a pacientes electrodependientes y señaló que ha tomado contacto con los 74 pacientes registrados en la zona afectada. La compañía ha suministrado combustible para los generadores que alimentan sus equipos de hospitalización domiciliaria desde el pasado 30 de junio y de forma constante.

Asimismo, la compañía dispuso la apertura extraordinaria de las oficinas comerciales en las comunas de Pucón y Villarrica durante todo el fin de semana, hasta las 17:00 horas. Además, en coordinación con los municipios, instaló oficinas móviles y personal en dependencias municipales y en puntos clave de ambas comunas.

CGE recuerda a sus clientes que, por seguridad, no deben acercarse a cables que estén en el suelo, ya que podrían estar energizados.

Consejo

CGE reitera el peligro de aproximarse a las redes e infraestructura eléctrica y hace un llamado a sus clientes a adoptar medidas de seguridad para evitar accidentes, como no acercarse a conductores o cables dañados o que estén en el suelo, ya que podrían estar energizados.

En caso de emergencia, los clientes pueden comunicarse con la empresa a través del número gratuito 800 800 767, la cuenta de X @CGE_Clientes, la página web www.cge.cl, la aplicación móvil CGE 1click y el número de WhatsApp +56 9 8956 8479.

Este es un contenido presentado por CGE.