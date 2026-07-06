Oposición acordó una propuesta conjunta de indicaciones a la megarreforma

Después de un debate marcado por diferencias notorias dentro del bloque, la oposición logró acordar un paquete de indicaciones a la megarreforma del Gobierno, que inicia su tramitación en particular en el Senado en esta jornada.

Con este compromiso culminó la habitual reunión de coordinación de los lunes entre presidentes de partidos de centroizquierda, donde también participaron los senadores del sector, justamente para consensuar una postura en los aspectos más sensibles del proyecto estrella del Gobierno.

En concreto, los participantes acordaron presentar cerca de 10 indicaciones conjuntas, firmadas por todos los partidos de centroizquierda, sin perjuicio de que cada comité y cada senador pueda ingresar enmiendas propias en las respectivas comisiones.

Cabe mencionar que el plazo para ingresar indicaciones en la Comisión de Medio Ambiente termina a las 20:00 horas de hoy; mientras que la Comisión de Trabajo dará espacio hasta el mediodía del miércoles, y la Comisión de Hacienda recibirá mociones hasta el jueves a las 20:00 horas.

Previo al anuncio formal del sector, el senador frenteamplista Diego Ibáñez había adelantado en su cuenta de X que "la oposición presentará indicaciones conjuntas este miércoles".

"Discusión no exenta de diferencias"

"Hay que ser sinceros con la ciudadanía: (tras una discusión) no exenta de diferencias, hemos logrado mediar para poner por delante la unidad de la oposición dentro del marco de la diversidad existente, y creo que eso es positivo", destacó tras el encuentro el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto.

Por ejemplo, antes de la reunión, el senador socialista Juan Luis Castro advirtió que "permanentemente, el Partido Comunista no da lugar a una propuesta y más bien, se afirma en el rechazo".

"Nosotros concordamos con que hay muchos aspectos rechazables (de la iniciativa), pero de ahí a no proponer un camino, no nos parece que sea el modo", relevó el parlamentario.

Ante los reparos de Castro, el timonel comunista, Lautaro Carmona, llamó a "normalizar" los desacuerdos en el bloque: "No somos solo dos comités, sino que seis o siete partidos políticos, distintos uno del otro, con un amplio espacio de coincidencia, pero también con identidades propias", argumentó.

Pese al afán propositivo acordado hoy, líderes y parlamentarios de oposición volverán a reunirse este jueves, sumando a expertos constitucionalistas, para decidir si corresponde recurrir al Tribunal Constitucional contra algunos aspectos del proyecto que -en su opinión- podrían vulnerar atribuciones del Congreso.