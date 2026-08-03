CGE informa estatus de suministro y trabajos de reposición ante sistema frontal que afecta a la zona centro sur

CGE, compañía de distribución eléctrica, entregó un balance respecto a la cantidad de clientes con afectación en el suministro eléctrico, debido al temporal de viento y lluvia que afecta a una amplia parte del país, y que se concentra en la zona centro sur.

A las 10:00 horas de este domingo, se encuentran sin suministro eléctrico un total de 53.384 clientes de CGE. Las regiones más afectadas son las de O'Higgins, con 21.211 clientes, y Maule, con 19.259 clientes.

Gracias al trabajo de los equipos en terreno durante toda la noche y la madrugada, se recuperaron más de 70 mil clientes a nivel nacional, reduciendo la afectación desde los 122,7 mil que se registraban a las 22:00 horas del día de ayer.

La mayor parte de las fallas se debe a la caída de ramas y árboles que han impactado las redes desde fuera de la franja de seguridad y que cayeron producto del viento, la lluvia, y el reblandecimiento de terreno por la acumulación del agua caída durante todo el mes de julio, provocando cortes de líneas, quiebres y destrucción de postes y daños en otras infraestructuras eléctricas. En algunas zonas, el viento superó los 100 km/h.

Para esta contingencia, y en prevención a la dimensión del sistema frontal, CGE activó su plan de contingencia el pasado viernes, previendo que la situación climática, y en especial el daño que podría causar el viento, tuviera impactos en la infraestructura eléctrica, por lo que la compañía mantiene desplegadas más de 800 brigadas, entre livianas y pesadas, en terreno para llevar a cabo las reparaciones y el restablecimiento paulatino del suministro eléctrico a los clientes afectados.

CGE también ha puesto especial énfasis en el cuidado de los pacientes electrodependientes, a lo largo de toda su zona de concesión. La compañía contactó de forma preventiva a los pacientes electrodependientes registrados para monitorear su situación y entregar una carga de combustible de forma preventiva en los casos en que se haya necesitado. Este monitoreo se ha mantenido durante toda la contingencia.

Consejo

CGE recuerda a sus clientes que, por seguridad, no deben acercarse a cables que estén en el suelo, porque podrían estar energizados.

CGE reitera el peligro de aproximarse a las redes e infraestructura eléctrica y hace un llamado a sus clientes a tomar algunas medidas de seguridad para evitar accidentes, como no acercarse a conductores o cables dañados o que estén en el suelo, ya que podrían estar energizados. En caso de emergencia, se puede contactar a la empresa a través del número de atención gratuito 800 800 767, la cuenta de X @CGE_Clientes, la página web www.cge.cl, la aplicación móvil CGE 1click y el número de WhatsApp +569 895 68 479.

Este es un contenido presentado por CGE.