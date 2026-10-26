CGE Transmisión denuncia robo de 3 kilómetros de cable en la comuna de Combarbalá

Por segunda vez en el año, la infraestructura de CGE Transmisión se vio afectada por un robo de cables en la comuna de Combarbalá, Región de Coquimbo. La madrugada de este domingo 25 de octubre, desconocidos sustrajeron cerca de 3 kilómetros de cable y dañaron estructuras en el sector de la Ruta D-605, entre Soruco y Combarbalá, en instalaciones fundamentales para el abastecimiento eléctrico de la comuna.

El evento provocó inicialmente una interrupción de suministro que afectó a 1.492 clientes, los cuales, gracias a maniobras operacionales, pudieron recuperar el servicio en pocos minutos. Sin embargo, los trabajos de reposición de lo sustraído durarán varias jornadas.

"Este tipo de hechos no solo constituye un delito contra la propiedad e infraestructura crítica, sino que además genera un riesgo directo para la continuidad y calidad del suministro eléctrico que reciben los vecinos de la comuna y sus alrededores", señaló Claudio Araya, gerente de CGE Transmisión norte.

El ejecutivo hizo un llamado a las autoridades a "reforzar la seguridad en las localidades rurales" y advirtió que "este robo se repite en una de las estructuras cruciales para el abastecimiento de electricidad a la comunidad, y si continúa extendiéndose este delito, [...] los vecinos y vecinas de aquellos sectores más alejados seguirán siendo afectados".

"Es necesario que se tomen medidas efectivas ante estas bandas dedicadas al robo de cables que cuentan con las estrategias y recursos para delinquir en un sistema de alto riesgo, siendo las víctimas directas no solo la empresa, sino que la comunidad", enfatizó Araya.

Canales de atención

CGE recuerda a sus clientes que pueden reportar interrupciones de suministro o situaciones de riesgo a través de sus canales de atención, disponibles las 24 horas, como el WhatsApp +569 8956 8479, el número de atención gratuito 800 800 767 o la página web www.cge.cl.

Este es un contenido presentado por CGE.