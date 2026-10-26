Vaticano confirmó que el papa viajará a Latinoamérica tras operarse por cáncer pulmonar

El Vaticano confirmó este lunes que León XIV viajará como estaba previsto a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, tras haber sido operado de un cáncer de pulmón y de que se le extirpara el lóbulo inferior del órgano derecho.

"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría", dijo el papa en un comunicado de la Santa Sede.

La situación clínica actual del pontífice, así como los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio realizados confirman, según el comunicado del Vaticano, que "no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina".

El médico personal del papa, Luigi Carbone, confirmó que la recuperación postoperatoria de León XIV sigue avanzando y que "los últimos exámenes médicos dan fe de su buen estado de salud y de su favorable condición clínica".

Cronología de su recuperación

León XIV fue operado el pasado 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de anunciar durante el rezo del ángelus que le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho.

El diagnóstico tras la cirugía fue que el papa tenía un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, por lo que se le extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón derecho.

En esta primera gira latinoamericana del pontificado de León XIV, están previstos hasta 14 vuelos, más de cuarenta discursos y reuniones, nueve misas multitudinarias y la visita a Cusco, una ciudad situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y en el que está previsto también un viaje en helicóptero.

Esta semana se informó, además, de que el papa no necesitará tratamiento adicional tras la operación, después de que los exámenes histológicos definitivos confirmaran que el tumor estaba "localizado".

En la última semana, el papa ha retomado gradualmente sus actividades, "adaptando su agenda diaria en consulta con sus médicos para dar prioridad a su recuperación".

La única limitación ha sido la cancelación de su presencia en Asís el próximo martes después de que los médicos le desaconsejasen el viaje en helicóptero, "teniendo en cuenta el poco tiempo transcurrido desde la intervención".

El papa mostró también este lunes su "profunda gratitud por las oraciones y las muestras de afecto recibidas de todas partes del mundo, así como por la dedicada atención de los profesionales sanitarios que lo han acompañado durante su recuperación".

León XIV cumplió 71 años el 14 de septiembre y fue elegido papa el 8 de mayo de 2025, convirtiéndose en el primer estadounidense en ocupar el pontificado. También tiene la nacionalidad peruana por sus años como misionero y obispo en ese país.