CGE Transmisión licitará 50 obras de ampliación de la transmisión del sistema eléctrico nacional

CGE Transmisión, principal empresa del país en el segmento de transmisión zonal, se dispone a licitar una amplia cartera de proyectos de inversión para la ampliación de instalaciones eléctricas.

La compañía licitará este año 32 obras de expansión, que sumadas a las 18 obras incluidas en el proceso iniciado en 2025 —cuyas ofertas administrativas y técnicas se abrieron el pasado 2 de abril— totalizan 50 proyectos con un valor de inversión referencial de US$204 millones.

Se espera que estas obras se concreten en los próximos cuatro a cinco años, con plazos de ejecución que van entre 18 y 54 meses.

Según Christian Olave, director de Construcción Transmisión de CGE, estas iniciativas fueron incluidas en los Planes Anuales de Expansión de la Transmisión publicados por el Ministerio de Energía y responden principalmente al aumento de la demanda energética, el crecimiento económico, las necesidades de la población y la mejora continua de la calidad del servicio.

“Año a año, el aumento de la demanda de energía y la responsabilidad que tenemos todas las empresas por entregar siempre la mejor calidad del servicio, hacen necesarias adecuaciones del sistema eléctrico y, por ende, el crecimiento del sistema de transmisión. Esto se materializa principalmente mediante obras de ampliación de las instalaciones existentes y la creación de nuevas obras de transmisión”, sostuvo el ejecutivo.

Olave explicó además que los cambios introducidos en la Ley de Transición Energética en 2024 dejaron en manos de las empresas transmisoras la responsabilidad de licitar las obras de ampliación de sus instalaciones, con el objetivo de agilizar los procesos. Anteriormente, esta labor estaba a cargo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).

“La transmisión es la columna vertebral del sistema eléctrico chileno, ya que conecta la generación con la distribución de energía, permitiendo que esta llegue a hogares, comercios e industrias. Por eso, su crecimiento es clave para acompañar el desarrollo de las regiones”, afirmó.

El primer proceso de licitación de CGE Transmisión ya está en marcha, con ofertas presentadas el pasado 2 de abril. “Agradecemos la confianza de las empresas constructoras que han decidido participar en nuestros procesos de licitación en curso e invitamos a otras compañías a sumarse y ser parte del grupo con el que trabajamos para mejorar la calidad del sistema de transmisión del país”, señaló Olave.

CGE Transmisión es una de las principales empresas de transporte de electricidad de Chile. Participa en los segmentos de transmisión zonal y dedicada, operando con voltajes entre 23 kV y 220 kV, desde Arica y Parinacota hasta Los Ríos.

Actualmente, la compañía cuenta con más de 3.300 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica y 225 subestaciones, distribuidas en 9 zonas de operación.

Este es un contenido presentado por CGE Energía.