Imprudencia al volante: más de 2.300 choques a postes provocan cortes de suministro a casi 2 millones de clientes de CGE

La conducción descuidada y los accidentes de tránsito que involucran destrucción de infraestructura eléctrica siguen siendo una de las principales causas de interrupción del suministro.

Según datos de CGE, cuya zona de concesión va desde las regiones de Arica y Parinacota hasta La Araucanía, entre enero y agosto de este año se registraron un total de 2.311 accidentes de tránsito con destrucción de infraestructura eléctrica, como postes, cables y transformadores.

Estos accidentes dejaron a casi 2 millones de clientes de CGE sin energía eléctrica por largas horas, promediando cerca de 10 postes chocados al día.

"Este es un problema muy grave, que lejos de disminuir, se ha agravado año con año. Nos preocupa profundamente la ocurrencia de estos accidentes, pues impacta directamente en la calidad y continuidad del suministro eléctrico a nuestros clientes, y también produce heridos, lesionados e incluso lamentablemente fallecimientos. Como Compañía hemos realizamos campañas de concientización de forma constante, pero para disminuir los accidentes necesitamos la colaboración de todos", señaló Víctor Balbontín, director de Operaciones de CGE.

El ejecutivo sostuvo que es necesario que las personas tomen conciencia de los peligros de conducir de forma temeraria o a velocidades por sobre lo establecido, e hizo un llamado especial a extremar las medidas de precaución durante las Fiestas Patrias, donde se incrementa el número de accidentes.

"Nuestro llamado es a que las personas realicen una conducción segura y a la defensiva, ya que esto permite resguardar en primer lugar su propia vida y la de sus acompañantes y a la vez, evitar daños a la infraestructura eléctrica que es indispensable para contar con un suministro estable y continuo para el desarrollo de todas las actividades que realizamos a diario. El trabajo para reconstruir la infraestructura eléctrica dañada, por estos accidentes, requiere de importantes recursos técnicos y humanos y demora entre seis y ocho horas por evento, lo que lamentablemente incide directamente en la calidad y continuidad del suministro para nuestros clientes", aseguró Balbontín.

Panorama regional

Por regiones, la Metropolitana lidera la estadística nacional en cuanto a clientes afectados por interrupciones de suministro por esta causa, con 354.278 clientes afectados. Le siguen las regiones del Maule (251.188 clientes), O'Higgins (239.338 clientes), Coquimbo (235.053 clientes) y Biobío (218.214 clientes).

Más atrás se ubican las regiones de Antofagasta, Araucanía, Atacama, Tarapacá, Arica y Parinacota, Ñuble y Valparaíso.

En el "top ten" de las comunas con más accidentes y postes chocados, entre enero y agosto de este año, están Antofagasta (98 postes chocados), San Bernardo (86), Calama (80), Talca (73), Arica (71), Coquimbo (65), Puente Alto (65), La Serena (61), Iquique (55) y Copiapó (52).

Clientes afectados por choque a poste por región

CGE reitera el peligro de aproximarse a las redes e infraestructura eléctrica y hace un llamado a sus clientes a tomar algunas medidas de seguridad para evitar accidentes, como no acercarse a conductores o cables dañados o que estén en el suelo, ya que podrían estar energizados.

En caso de emergencia, puedes comunicarte con la empresa a través del número de atención gratuito 800 800 767; la cuenta de Twitter @CGE_Clientes, la página web www.cge.cl, la aplicación móvil CGE 1click y el número de Whatsapp +569 89568479.

Este es un contenido presentado por CGE.