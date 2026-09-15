Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.3°
Humedad17%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | FF.AA. y de Orden | Carabineros

Dos carabineros activos y uno en retiro fueron detenidos por robo de madera y animales

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Son acusados por delitos de usurpación, receptación, abigeato, obstrucción a la justicia, uso malicioso de instrumento de público y faenamiento clandestino, entre otros.

Dos carabineros activos y uno en retiro fueron detenidos por robo de madera y animales
 ATON (Referencial)

La investigación comenzó hace un año y medio en la Región de Los Ríos, y culminó con seis arrestados.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Dos funcionarios de Carabineros activos y uno en retiro forman parte de un grupo de seis sujetos detenidos por integrar una banda criminal en la comuna de La Unión, en la Región de Los Ríos.

De acuerdo a información policial, el grupo fue capturado tras un año y medio de investigación en el marco de la denominada "Operación Terra", que involucra delitos de usurpación, sustracción de madera, receptación, abigeato, violación de secreto, obstrucción a la justicia, uso malicioso de instrumento público y faenamiento clandestino.

El prefecto inspector José Miguel Cea, jefe de la PDI Los Ríos, detalló que el operativo se inició "por un delito de usurpación no violenta de terreno", y mediante "diligencias investigativas, de inteligencia policial y análisis criminal, se fueron estableciendo un concurso (delictual) y una policriminalidad en la cual participaban seis sujetos de interés".

La fiscal Tatiana Esquivel detalló que la indagatoria "permitió identificar delitos asociados a la sustracción de madera y su posterior comercialización, lo mismo respecto al robo de animales, su posterior faenamiento clandestino y luego la venta de carne".

De acuerdo a la Policía de Investigaciones, uno de los imputados utilizó predios forestales privados para efectuar la tala y sustracción ilegal de manera.

Los seis detenidos quedaron a disposición de la Justicia.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada