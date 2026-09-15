Dos carabineros activos y uno en retiro fueron detenidos por robo de madera y animales

Dos funcionarios de Carabineros activos y uno en retiro forman parte de un grupo de seis sujetos detenidos por integrar una banda criminal en la comuna de La Unión, en la Región de Los Ríos.

De acuerdo a información policial, el grupo fue capturado tras un año y medio de investigación en el marco de la denominada "Operación Terra", que involucra delitos de usurpación, sustracción de madera, receptación, abigeato, violación de secreto, obstrucción a la justicia, uso malicioso de instrumento público y faenamiento clandestino.

El prefecto inspector José Miguel Cea, jefe de la PDI Los Ríos, detalló que el operativo se inició "por un delito de usurpación no violenta de terreno", y mediante "diligencias investigativas, de inteligencia policial y análisis criminal, se fueron estableciendo un concurso (delictual) y una policriminalidad en la cual participaban seis sujetos de interés".

La fiscal Tatiana Esquivel detalló que la indagatoria "permitió identificar delitos asociados a la sustracción de madera y su posterior comercialización, lo mismo respecto al robo de animales, su posterior faenamiento clandestino y luego la venta de carne".

De acuerdo a la Policía de Investigaciones, uno de los imputados utilizó predios forestales privados para efectuar la tala y sustracción ilegal de manera.

Los seis detenidos quedaron a disposición de la Justicia.