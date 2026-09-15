EE.UU. redirige hacia América Latina fondos militares para Europa y Medio Oriente

El Gobierno de Estados Unidos desviará ayuda militar, valorada en 52 millones de dólares y destinada originalmente a Europa y Medio Oriente, a cuatro países de América Latina.

Se trata de Panamá, Perú, Ecuador y Colombia, todos ellos Gobiernos latinoamericanos alineados con la Administración de Donald Trump, según indicó un representante del Departamento de Estado.

El funcionario afirmó que el Departamento de Estado notificó este martes al Congreso su intención de redirigir los fondos del programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF, por sus siglas en inglés), que habían sido destinados originalmente a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak.

La notificación se produce después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, regresara de una gira que la semana pasada lo llevó por tres -Colombia, Ecuador y Perú- de los cuatro países a los que Washington transferirá estas partidas.

El Departamento de Estado considera que los fondos utilizados en las Américas servirán para combatir el "narcoterrorismo" en la "zona de influencia" de Washington y ayudarán a garantizar la seguridad del Canal de Panamá. También recordó que durante la última década el Congreso ha destinado o asignado "cerca del 80% del FMF" a Medio Oriente.

Asimismo, insistió en que esta modificación está en línea con la Estrategia de Seguridad Nacional publicada por el Gobierno de Trump y puntualizó que disminuirá la potencial dependencia en materia de defensa de estos socios latinoamericanos respecto de "adversarios" de Estados Unidos.

Panamá, Perú, Ecuador y Colombia han aceptado unirse al marco operativo de la Alianza de las Américas, el paraguas bajo el cual el Gobierno de Trump busca combatir el crimen organizado en Latinoamérica y que, en principio, incluye la potencial ejecución de operaciones militares conjuntas en los territorios de estos países.

A su vez, el desvío de fondos es la última de una serie de medidas que han reducido el apoyo militar estadounidense a países europeos desde el regreso de Trump al poder en 2025. El mandatario ha protestado repetidamente por lo que considera la falta de voluntad de los socios de la OTAN para incrementar sus inversiones en defensa.