Postes chocados alcanzan nuevo récord en 2025: más de 10 accidentes al día

Un nuevo récord marcó el año pasado la cantidad de postes chocados en la zona de concesión de CGE, mostrando que la conducción descuidada y los accidentes de tránsito que involucran destrucción de infraestructura eléctrica siguen siendo una de las principales causas de interrupción del suministro.

Según datos de CGE, cuya zona de concesión va desde las regiones de Arica y Parinacota hasta La Araucanía, entre enero y diciembre del año pasado se registraron un total de 3.685, alcanzando un récord de accidentes con destrucción de infraestructura eléctrica, como postes, transformadores y cables, afectando el suministro eléctrico a millones de clientes a lo largo de la zona de concesión de CGE. En 2024 se registraron 3.575 accidentes de este tipo.

En promedio se registraron 10 accidentes al día, lo que provocó que más de 2,8 millones de clientes de CGE (2.816.118) quedaran sin energía. Estos accidentes, que en su gran mayoría involucraron daño o destrucción de infraestructura eléctrica, como postes de baja y media tensión, transformadores o cables, afectaron la calidad y continuidad del suministro eléctrico y dejaron interrupciones de suministro eléctrico por largas horas.

"Este es un problema muy grave, que lejos de disminuir, se ha agravado año con año, y en 2025 logramos nuevamente este triste récord. Nos preocupa profundamente el incremento de estos accidentes, pues impacta directamente en la calidad y continuidad del suministro eléctrico a nuestros clientes. Como Compañía hemos realizamos campañas de concientización de forma constante, pero para disminuir los accidentes necesitamos la colaboración de todos", señaló Víctor Balbontín, director de operaciones de CGE.

El ejecutivo señaló que es necesario que las personas tomen conciencia de los peligros de conducir de forma temeraria o a velocidades por sobre lo establecido: "Nuestro llamado es a que las personas realicen una conducción segura y a la defensiva, ya que esto permite resguardar en primer lugar su propia vida y la de sus acompañantes y a la vez evitar daños a la infraestructura eléctrica que es indispensable para contar con un suministro estable y continuo para el desarrollo de todas las actividades que realizamos a diario", comentó

"El trabajo para reconstruir la infraestructura eléctrica dañada por estos accidentes requiere muchos recursos técnicos y humanos y demora entre seis y ocho horas por evento, lo que lamentablemenmte incide directamente en la calidad y continuidad del suministro para los clientes", añadió Balbontín.

Panorama regional

Por cantidad de clientes afectados con las interrupciones de suministro producto de los postes chocados, la región que lidera las estadísticas en la zona de concesión de CGE es la Metropolitana, con 559.609 clientes afectados, principalmente, en las comunas de San Bernardo, Puente Alto, El Bosque, La Pintana, Melipilla.

En las 19 comunas en las que CGE presta servicio en la región Metropolitana se registraron el año pasado un total de 743 postes chocados, la mayor proporción de todas las regiones.

Le sigue la región de O´Higgins, con 402.690 clientes afectados; Maule con 384.394; Biobío con 297.717; Antofagasta con 253.863 y Coquimbo con 241.529 clientes afectados en su suministro por postes chocados. Más atrás se ubican Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Ñuble y Araucanía (ver tabla).

El "Top 5" de comunas con mayor cantidad de postes chocados son: Antofagasta (238), Calama (135), San Bernardo (135), Coquimbo (108) y Puente Alto (103).

Clientes afectados por choque a poste por región

Arica y Parinacota: 142 postes chocados - 94.892 clientes afectados

Tarapacá: 185 postes chocados - 178.381 clientes afectados

Antofagasta: 409 postes chocados - 253.863 clientes afectados

Atacama: 126 postes chocados - 101.440 clientes afectados

Coquimbo: 362 postes chocados - 241.529 clientes afectados

Valparaíso: 81 postes chocados - 64.606 clientes afectados

Metropolitana: 743 postes chocados - 559.609 clientes afectados

O'Higgins: 596 postes chocados - 402.690 clientes afectados

Maule: 435 postes chocados - 384.394 clientes afectados

Ñuble: 105 postes chocados - 81.437 clientes afectados

Biobío: 349 postes chocados - 297.717 clientes afectados

Araucanía: 152 postes chocados - 155.560 clientes afectados

Este es un contenido presentado por CGE.