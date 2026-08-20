Programa Ilumina de CGE realiza aporte de libros a Colegio PuenteMaipo en Puente Alto

El fomento a la lectura es parte esencial de la formación de los estudiantes. Con esa premisa, trabajadores de CGE a lo largo de su zona de concesión participaron, durante el mes de junio, de la campaña interna "Ilumina con un Libro", que permitió reunir más de 1.500 textos, los que serán entregados en tres colegios pertenecientes a las comunas en que presta servicio.

Representantes de CGE, junto a docentes, directivos y alumnos del Colegio PuenteMaipo de Puente Alto, participaron en la primera de las tres entregas de libros, con textos de diversas categorías, que se sumarán a la biblioteca del establecimiento.

"Esto nos permite renovar nuestra oferta de libros para los estudiantes, lo que atraerá a más estudiantes a la biblioteca", indicó Harry Ríos, profesor de Filosofía y encargado de la Biblioteca del Colegio PuenteMaipo.

Los alumnos estaban muy contentos por la entrega y agradecieron que los trabajadores de CGE se hayan unido para reunir libros a lo largo de todo el país.

Las próximas entregas se harán en la Escuela Punta de Parra, en Tomé, región del Biobío y en la Escuela Básica de Monte Patria Wenceslao Vargas, en la región de Coquimbo.

Estos aportes son parte de las actividades que los trabajadores de CGE realizan en las 13 regiones donde presta servicio, en el marco del "Programa Ilumina", reuniendo texto de distintos estilos, desde novelas hasta cómic, para apoyar la educación de los niños y jóvenes de las zonas donde opera la Compañía.

Oscar Garrido, director del Colegio PuenteMaipo, aseguró que el aporte de la Compañía representa un beneficio doble para la comunidad escolar, porque amplia el catálogo de la biblioteca con 800 títulos nuevos, además de estimular el conocimiento de figuras de la literatura.

"El aporte de libros realizada por CGE representa una oportunidad de potenciar la lectura entre los alumnos, que genera una forma de construir comunidad, fomenta un espacio para vincularse sin dispositivos electrónicos y aprender sobre figuras de la literatura. Agradecemos el apoyo de CGE que ha hecho posible esta iniciativa que beneficia a más de 900 alumnos, que en su mayoría provienen del sector Bajos de Mena de Puente Alto, quienes reciben una serie de apoyos en su proceso de formación", señaló.

Carolina León, directora de servicios centralizados de CGE, señaló que "este aporte se enmarca en un plan mayor y es una muestra clara de la voluntad y compromiso que tiene la Compañía con las comunidades a las cuales les presta servicio. El Programa Ilumina cumple pronto una década y nos tiene muy satisfechos por el impacto que ha tenido, y por lo mismo estamos poniendo mayores énfasis en su rango de acción, para llegar a más personas".

Desde su creación en el 2017, el Programa Ilumina ha apoyado la educación de jóvenes en el rubro eléctrico, ampliando este año su ámbito de acción a la formación general de las personas en todas las etapas de su vida, sin distinción de edades, demostrando el compromiso que tiene CGE con sus comunidades y entorno.

A la fecha el programa ha beneficiado a más de 3 mil personas a lo largo del país, quienes han sido capacitados en oficios que beneficien su empleabilidad, destacando las formaciones a jefas de hogar y adultos mayores, cursos de electricistas linieros, habilitación de laboratorios de ensayo en liceos técnicos, charlas a estudiantes, y convenios con las principales universidades del país, entre otras iniciativas.

Consejo

CGE reitera el peligro de aproximarse a las redes e infraestructura eléctrica y hace un llamado a sus clientes a tomar algunas medidas de seguridad para evitar accidentes, como no acercarse a conductores o cables dañados o que estén en el suelo, ya que podrían estar energizados.

En caso de emergencia, puedes comunicarte con la empresa a través del número de atención gratuito 800 800 767; la cuenta X@CGE_Clientes, la página web www.cge.cl, la aplicación móvil CGE 1click y el número de Whatsapp +569 895 68 479.

Este es un contenido presentado por CGE.