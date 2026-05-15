ComunidadMujer estrena nueva presidenta y reafirma agenda con fuerte foco en cuidados, autonomía económica y liderazgo

Tras la realización de su asamblea anual, ComunidadMujer renovó su directorio y su consejo. La organización, referente desde 2002 en la promoción de la igualdad de género en Chile, oficializó la elección de Magdalena Browne como la nueva presidenta de su directorio.

Magdalena Browne es decana de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez e investigadora del Laboratorio de Encuestas y Análisis Social (LEAS) de la misma universidad. Además, es MSc. en Media & Communication de London School of Economics, periodista y socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Nueva etapa en ComunidadMujer

La nueva presidenta sucede en el cargo a María Olivia Recart, quien lideró el directorio exitosamente por tres años, impulsando importantes temas en la agenda pública a través de trabajo territorial, el Fondo Mujeres por la Equidad y exposiciones en el Congreso en torno a Sala Cuna Universal, participación social de las mujeres y apoyo a los cuidados.

ComunidadMujer, conformada por más de 80 mujeres referentes en más de 11 carreras y áreas profesionales, liderará una agenda centrada en tres pilares: los cuidados como prioridad país, la autonomía económica de las mujeres y su participación y liderazgo en espacios de decisión.

Nuevas integrantes del directorio

El directorio de ComunidadMujer se robustece este año con la incorporación de cuatro destacadas figuras:

Esperanza Cueto , presidenta de Fundación Colunga.

, presidenta de Fundación Colunga. María José Abud , directora ejecutiva de Horizontal.

, directora ejecutiva de Horizontal. Elisa Walker , abogada socia de Sarmiento y Walker Asociados.

, abogada socia de Sarmiento y Walker Asociados. Consuelo Saavedra, periodista y conductora de T13 En Vivo.

Así, el directorio completo queda conformado por Magdalena Browne (presidenta), María José Abud, Cristina Bitar, Esperanza Cueto, Bárbara Etcheberry, Anita Holuigue, Bernardita Méndez, Alejandra Mizala, Nicole Nehme, María Olivia Recart, Consuelo Saavedra y Elisa Walker.

Incorporación de nuevas consejeras

Tras la reunión también se sumaron nueve consejeras con experiencia en políticas públicas, economía y sostenibilidad:

Alejandra Abufhele , profesora asistente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).

, profesora asistente de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI). Paula Benavides , presidenta del Consejo Fiscal Autónomo.

, presidenta del Consejo Fiscal Autónomo. Bernardita Correa , líder de Sostenibilidad de IKEA Chile y Colombia.

, líder de Sostenibilidad de IKEA Chile y Colombia. Paula Daza , directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo (UDD).

, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo (UDD). Aisén Etcheverry , directora de Asuntos Públicos de @Crítica.

, directora de Asuntos Públicos de @Crítica. Isabella Luksic , gerenta general de Fundación Luksic.

, gerenta general de Fundación Luksic. María José Naudon , decana de la Escuela de Gobierno UAI.

, decana de la Escuela de Gobierno UAI. Cuky Pérez , experta en Data Science.

, experta en Data Science. Martina Yopo, profesora asistente del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) .

Declaraciones

Magdalena Browne, presidenta del directorio de ComunidadMujer, señaló que "el foco está en profundizar las transformaciones que permitan a las mujeres participar plenamente en todos los ámbitos de la sociedad, impulsando una agenda que ponga los cuidados y la autonomía económica en el centro del debate público".

Por su parte, Cristina Vio, directora ejecutiva de la organización, destacó "la incorporación de las nuevas directoras y consejeras, cuya visión y trayectoria profesional fortalecen la capacidad de influir y colaborar en políticas que garanticen una participación social equitativa y un liderazgo femenino sólido en los espacios de toma de decisión".

Este es un contenido presentado por ComunidadMujer.