En conversación con Lo que Queda del Día, el subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Ugarte, detalló cómo será el proceso de entrega del vale de 27 mil pesos para la compra de gas licuado, destinado al 80 por ciento más vulnerable de la población.

Esta medida forma parte del Plan "Chile Sale Adelante" y tiene un costo superior a los 200 millones de dólares.

Para acceder a este beneficio, los interesados deben ingresar a www.cupondegas.gob.cl, donde pueden activar el vale, que estará habilitado dos o tres semanas después de esta inscripción, la que está disponible hasta el 30 de junio.

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