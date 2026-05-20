Ofertas Cyber Day: Cómo aprovechar al máximo los descuentos online

Durante los últimos años, el Cyber Day se ha consolidado como uno de los eventos de compras online más esperados en Chile. Miles de personas aprovechan la oportunidad para renovar tecnología, adelantar regalos o encontrar productos con rebajas que superan el 60%.

En esta edición del CyberDay 2026, organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), se espera que las ofertas no se limiten solo a los tres días oficiales, sino que se extiendan durante toda la semana. Esto hace aún más relevante tener claridad sobre qué conviene y cómo sacar partido a los descuentos.

Qué conviene comprar en CyberDay: productos con mejor relación precio-calidad

Uno de los principales atractivos del Cyber es la tecnología, donde históricamente se concentran los mayores descuentos. Entre las categorías más buscadas aparecen televisores, notebooks y smartphones. También destacan productos para el hogar como electrodomésticos y línea blanca, que suelen ofrecer rebajas importantes.

En el Cyber Day, los dispositivos móviles concentran gran interés. Modelos de gama media y alta de las principales marcas suelen bajar de precio, lo que convierte a esta fecha en una buena oportunidad para cambiar de equipo o dar el salto a un modelo más avanzado sin gastar de más.

Cyber Day: audífonos, celulares y más para renovar tu tecnología

Los audífonos son uno de los productos estrella del Cyber 2026. Hay opciones inalámbricas con cancelación de ruido, modelos deportivos y versiones gamer, todos con rebajas llamativas que permiten acceder a buena calidad de sonido a menor precio.

Los celulares Samsung, junto con el iPhone y smartphones de otras marcas reconocidas, suelen ofrecer cuotas sin interés y descuentos atractivos. A esto se suman tablets y accesorios tecnológicos, que completan la lista de compras más recomendadas dentro de esta fecha.

Tips para aprovechar las ofertas Cyber Day 2026

Antes de comprar en el Cyber Day 2026, compara precios en dos o tres tiendas y asegúrate de que el descuento sea real. Revisa también las políticas de devolución, además del costo y tiempo de despacho. Muchas tiendas ofrecen envío gratis, aunque generalmente sobre un monto mínimo de compra.

También es importante comprar siempre en tiendas oficiales y suscribirte a tus marcas favoritas para recibir alertas de descuentos y no perderte ninguna oferta.

El Cyber Day es tu oportunidad para ahorrar en grande. Planifica, compara y evita las compras impulsivas.

Este es un contenido presentado por Movistar.