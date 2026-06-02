Juvenal Olmos asumió como gerente deportivo en Lautaro de Buin

El extécnico de la selección chilena Juvenal Olmos dio un nuevo paso en su carrera y se transformó en nuevo gerente deportivo de Lautaro de Buin, club que hoy compite en la Tercera División (el cuarto nivel) de nuestro fútbol.

"En Club Deportivo Lautaro de Buin tenemos el orgullo de anunciar la incorporación de Juvenal Olmos como nuestro nuevo Gerente Deportivo. Reconocido por su destacada trayectoria en el fútbol chileno, tanto como jugador y como entrenador de la Selección Chilena, como en clubes de la importancia de Universidad Católica y Unión Española, Juvenal se integra a nuestra institución para aportar toda su experiencia, liderazgo y conocimiento al desarrollo de nuestro proyecto deportivo", comentó el club junto a una imagen del entrenador.

"Su llegada representa un importante paso en el crecimiento y fortalecimiento de Lautaro de Buin, reafirmando nuestro compromiso con la profesionalización, el trabajo serio y la búsqueda permanente de nuevos desafíos que permitan seguir haciendo grande a nuestro club", añadió la entidad.

Como jugador Olmos se formó en Universidad Católica y tuvo experiencias en Bélgica y México antes de volver a Chile para jugar nuevamente en la tienda cruzada, Antofagasta y O'Higgins, siendo también seleccionado chileno.

Mientras que como DT partió en Unión Española, para luego pasar por la UC, la Roja, Newell's, Everton y Veracruz.

Luego se ha desempeñado como panelista deportivo en televisión y radio.

Lautaro de Buin, hoy es líder de la división y busca su retorno a la Segunda Profesional.