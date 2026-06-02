Ejecutivo bancario ayudó al Tren de Aragua a lavar 78 mil millones de pesos

La Brigada contra el Crimen Organizado de la PDI desplegó este martes la llamada "Operación Tokio", que hasta el momento deja 18 personas detenidas, entre ellas un ejecutivo bancario sospechoso de facilitar el lavado de activos asociados a delitos cometidos por el Tren de Aragua.

Se trata de José Carlos Pérez Asencio, ciudadano venezolano de 33 años, quien fue capturado esta mañana durante un allanamiento en la sucursal del Banco Santander de Agustinas con Miraflores, en Santiago Centro, donde trabajaba hace seis años.

La investigación de este caso nació en 2024, en el marco de las diligencias por el quíntuple homicidio perpetrado en Lampa: en esa oportunidad, los detectives hallaron el teléfono de uno de los involucrados -también integrante del Tren de Aragua-, en el cual figuraba el contacto del ejecutivo y evidencias de movimientos ilícitos.

Según los antecedentes de la causa, se detectaron traspasos de capitales hacia otros países -incluido Colombia- por más de 78 mil millones de pesos, procedentes de las actividades criminales del Tren de Aragua en Chile, como extorsiones a dueños de locales del Barrio Bellavista, contrabando de vehículos y tráfico de drogas.

Los dineros llegaban, en parte, a las cuentas de un conocido delincuente y presunto cabecilla de la célula, Carlos "el Bobby" Gómez, mano derecha del "Niño Guerrero" e imputado por el crimen de Ronald Ojeda.

Fiscalía: "Es primera vez que les pegamos donde más lo resienten"

El despliegue de hoy, encabezado por el fiscal regional Metropolitano Sur, Hector Barros, ha consistido en allanamientos simultáneos en al menos 20 domicilios del Barrio Bellavista, pero también en operativos de entrada y registro en las regiones del Biobío y O'Higgins, además de la Cárcel de Bogotá, en Colombia.

Respecto al lavado de activos, el persecutor aclaró: "No estamos hablando de que (el sospechoso) hacía esto a través del banco, sino que él tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos y, a partir de ahí, empezaba a operar".

"Estamos hablando de una cifra superior a 78 mil millones de pesos que salieron de nuestro país, a través de empresas de criptomonedas, hacia otros países. Es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país vinculado con el Tren de Aragua, y diría que es la primera vez que le pegamos donde ellos más lo resienten, que es en el patrimonio", subrayó Barros.