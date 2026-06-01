El Presidente José Antonio Kast se enfrentó a una incómoda situación al término de primera Cuenta Pública, cuando una persona le gritó "mentiroso" desde la galería del salón plenario del Congreso Nacional.

El Mandatario se encontraba justo en el cierre de su discurso, cuando decía: "Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a nuestra patria". Y en esa misma línea respondió a quién lo interrumpió: "Que Dios lo bendiga a usted también, un abrazo. Gracias y seguimos trabajando por nuestra patria".

De acuerdo a testigos, la persona se encontraba en la galería, cercano donde se dispuso a la prensa, y salió rápidamente tras gritar.

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