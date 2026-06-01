En su primera Cuenta Pública, el Presidente Kast repudió los gritos que los ministros de las Culturas, Francisco Undurraga; y Energía, Ximena Rincón, recibieron en contra por parte de asistentes durante una función de la Pérgola de las Flores en el Día del Patrimonio.

"Le doy un saludo, ministro, y también espero que todos aquellos que vieron lo que ocurrió en la Pérgola de las Flores digan que eso no lo queremos ver nunca más. Nunca más queremos ver que alguien insulte a una autoridad cuando va a un acto público de cultura", dijo el Mandatario.

"Le doy las gracias, ministro, por su valentía, por estar ahí y permanecer hasta el final, porque eso es lo que cambia a Chile; que todos nosotros nos opongamos a ese tipo de actos inaceptables hace a nuestra patria un mejor lugar para vivir", expresó.

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