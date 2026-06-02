Qué es Forestal Arauco: la historia de una empresa que crece desde Chile para el mundo

Hablar de Forestal Arauco es hablar de una de las compañías chilenas que ha logrado proyectar su operación desde el sur del país hacia distintos mercados internacionales. Su historia está vinculada al desarrollo de la industria forestal y a la producción de celulosa, madera, paneles, energía y nuevas soluciones renovables que hoy forman parte de cadenas de valor globales.

La historia de la empresa comenzó el 28 de octubre de 1970. Posteriormente, en 1979, la fusión de Celulosa Arauco S.A. y Celulosa Constitución S.A. dio origen a la sociedad que actualmente se conoce como Arauco.

Más de cinco décadas después, la compañía se presenta como una empresa global que genera productos a partir de un recurso forestal renovable. Su propósito es contribuir, "desde la naturaleza y lo renovable", a las personas y al planeta, bajo la visión de ser "renovables para una vida mejor".

Una historia que nace en Chile

El desarrollo de Arauco tiene una raíz profundamente chilena. Desde sus primeras operaciones, la compañía fue construyendo capacidades forestales, industriales y tecnológicas que posteriormente le permitieron competir en mercados internacionales.

Para la empresa, Chile ha sido el lugar donde durante más de 50 años ha desarrollado gran parte de sus capacidades forestales e industriales, así como el conocimiento técnico que sostiene su negocio. Esa base local ha sido clave para impulsar una plataforma productiva que hoy conecta operaciones, centros de distribución y clientes en distintos continentes.

Según su último Reporte Integrado 2025, actualmente la compañía gestiona 1,8 millones de hectáreas de patrimonio forestal, produce 4,6 millones de toneladas de celulosa y cerca de 7,6 millones de metros cúbicos de madera y paneles al año. Además, cuenta con más de 19.000 trabajadores directos y alrededor de 32.000 colaboradores indirectos en distintos países.

Trabajadores de la planta de Arauco en 1970. Cortesía de Arauco.

De empresa chilena a actor global

Uno de los aspectos más relevantes de la historia de Arauco ha sido su proceso de internacionalización. La compañía no solo amplió su presencia productiva, sino que también construyó una red global que incluye operaciones industriales, patrimonio forestal, oficinas comerciales y representantes de ventas.

Actualmente, Forestal Arauco está presente en 11 países con operaciones industriales y forestales, además de mercados y cadenas de valor distribuidos en distintas regiones. Sus productos llegan a más de 3.500 clientes en los cinco continentes, mediante una red logística que conecta operaciones industriales, centros de distribución y mercados finales.

Esta expansión se refleja en países como Argentina, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, México, Canadá, Alemania, España, Portugal y Sudáfrica, entre otros.

En Brasil, la compañía cuenta con patrimonio forestal y plantas de paneles y resinas. En Uruguay participa en operaciones forestales y de celulosa a través de Montes del Plata. En México posee plantas de paneles, una planta química, una planta de pallets y operaciones de resinas. En Estados Unidos mantiene plantas de paneles y resinas, mientras que en Europa participa en instalaciones ubicadas en Alemania, España y Portugal.

Este crecimiento internacional ha permitido a Arauco diversificar mercados, responder a distintas demandas regionales y fortalecer su posición en industrias como la construcción, el mobiliario, el embalaje y la producción de celulosa, entre otros sectores que utilizan soluciones basadas en madera.

Hitos que marcaron su expansión

La historia de Arauco está marcada por una serie de hitos que muestran cómo la empresa fue ampliando su escala, diversificando sus negocios y fortaleciendo su capacidad tecnológica.

Entre ellos destacan la construcción de sus primeras plantas de celulosa durante la década de 1970, la creación del área de Maderas y de Bioforest en 1990, la formación del área de Energía, la creación del área de Paneles en 1995 y la adquisición de Alto Paraná en Argentina durante 1996.

También figuran la adquisición de operaciones en Brasil, Estados Unidos, Canadá, México y Europa, además del desarrollo de nuevas capacidades industriales en distintos mercados.

Uno de los hitos más relevantes ocurrió en 2020, cuando Arauco obtuvo la certificación de carbono neutralidad, convirtiéndose en la primera compañía forestal del mundo en alcanzar este reconocimiento.

Este es un contenido presentado por Arauco.