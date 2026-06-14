Cerrillos se encuentra en alerta tras un incendio de proporciones que afecta a un centro de acopio de neumáticos.

Las autoridades han puesto el foco en el origen de las llamas, ya que las primeras pericias sugieren que el inicio del fuego no habría sido accidental, debido a la ubicación estratégica y simultánea de los puntos de inicio.

"El fuego aún no está controlado. No se descarta intencionalidad en esto; hay dos focos distintos (al inicio de la emergencia) y eso es muy extraño. Evidentemente, esperamos que Bomberos pueda terminar de controlar el incendio para que después se inicien las investigaciones pertinentes", analizó el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina.

Pese a la magnitud de la columna de humo, se ha informado que la situación con los inmuebles cercanos está bajo monitoreo constante.

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