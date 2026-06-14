Bielsa recordó a la Roja antes de su debut en el Mundial con Uruguay

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, recordó con afecto su paso por la Roja en la previa del debut mundialista del cuadro charrúa ante Arabia Saudita, duelo correspondiente al Grupo H de la Copa del Mundo 2026.

"Bueno, yo también tengo un recuerdo agradable de todo lo que me tocó pasar en Sudáfrica. Si bien perdimos con España y con Brasil, las sensaciones del equipo fueron buenas, era una generación muy rica que luego lo demostró. Y todo lo que tenga que ver con Chile para mí es un buen recuerdo, aparte de lo deportivo", expresó el rosarino.

Luego, Bielsa advirtió que Uruguay no tendrá un camino sencillo en su zona, que también integran España y Cabo Verde, y sostuvo que no enfrentarán rivales "fáciles o asequibles". Sobre Arabia Saudita, destacó que el principal peligro estará en "algunas individualidades de peso".

El técnico también explicó la idea con que su equipo afrontará el estreno: "La forma en que jugamos no tiene ningún secreto. Tratamos de elaborar la salida, la posesión, tratamos de atacar con mucha gente, tratamos de jugar más en el campo rival, de recuperar rápido la pelota y de tener una buena relación entre la posesión y el peligro que creamos".

Sobre España, Bielsa expresó una especial admiración: "Juegan bien de verdad. Tengo la sensación de que tienen jugadores para los próximos 15 años; es el estilo, el modelo de juego que admiramos".

El entrenador además abordó las bajas de Giorgian de Arrascaeta y Ronald Araujo, ambos con problemas en los gemelos. Respecto del defensa de Barcelona, quien viajó de urgencia a España para someterse a un tratamiento, aclaró que "trabaja con un grupo de gente de mucha confianza y no hubo ninguna decisión que no fuera consensuada con esa gente y con el propio jugador".

La conferencia de Bielsa se realizó con casi tres horas de retraso, luego que un error de FIFA en la documentación del avión que trasladaba a Uruguay desde Cancún, en México, a Miami, obligara a cambiar la aeronave asignada para el viaje.