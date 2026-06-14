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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

FIFA le quitó a Khoukhi el histórico gol de Catar y lo anotó como autogol de Muheim

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El organismo rectificó la autoría del tanto que le dio al elenco de Julen Lopetegui su primer punto en la historia de los Mundiales.

FIFA le quitó a Khoukhi el histórico gol de Catar y lo anotó como autogol de Muheim
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La FIFA concedió oficialmente al defensa suizo Miro Muheim, en propia puerta, la autoría del histórico gol que permitió a Catar igualar 1-1 ante Suiza en el tiempo añadido del partido del Grupo B, por lo que le arrebató la conquista al capitán del equipo asiático, Boualem Khoukhi.

En la acción, Khoukhi se elevó junto a Muheim para conectar un centro desde la izquierda y vencer al portero Gregor Kobel, en una jugada que inicialmente fue atribuida al zaguero catarí y que le daba el carácter de héroe por marcar el tanto del primer punto mundialista de su selección.

Sin embargo, tras revisar la jugada, la FIFA determinó que el remate de Khoukhi rebotó en Muheim, defensa de Hamburgo de Alemania, por lo que el gol quedó registrado como autogol. Se trata del segundo tanto en propia puerta del Mundial 2026, luego del convertido por el paraguayo Damián Bobadilla frente a Estados Unidos.

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