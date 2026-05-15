Turavion una agencia de viajes que te ayuda con tus eventos corporativos

El panorama de los eventos corporativos en 2026 está marcado por una dualidad: el optimismo sectorial alcanza el 85%, pero bajo una presión financiera constante. De acuerdo con los datos entregados por el estudio Global Meetings and Events Forecast 2026 de Amex GBT, el costo se mantiene como el principal desafío para el 38% de los planificadores, seguido de cerca por la incertidumbre macroeconómica y el diseño de eventos que cumplan con las necesidades de los asistentes.

Frente a las alzas proyectadas en los viajes de negocios, las empresas no solo deben preocuparse por ejecutar eventos de calidad, sino maximizar la eficiencia de cada recurso invertido. En este contexto, delegar la operación en una agencia de viajes con experiencia en eventos MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) ha ganado relevancia como una alternativa para coordinar operaciones complejas y responder a las nuevas exigencias del sector corporativo.

Claves para una gestión de eventos de alta eficiencia a través de una agencia de viajes experta

Para navegar este escenario de costos crecientes, es vital contar con procesos que garanticen visibilidad y ahorro real. Turavion, con más de 90 años de trayectoria, ha perfeccionado un modelo que integra la gestión de los viajes de negocios con la logística y producción técnica de eventos, logrando resultados medibles desde la etapa de diseño hasta la ejecución final:

Proveedores de calidad con alcance global

Al ser parte de la red global FCM Travel, se accede a una red de proveedores verificados, garantizando soporte local y estándares internacionales en diversos mercados.

Centralización tecnológica

El uso de la Plataforma SiSO, de desarrollo propio, permite consolidar todos los servicios y gastos en un solo lugar, eliminando la dispersión de información y facilitando la trazabilidad financiera.

Optimización de recursos

La implementación de procesos probados permite a los equipos internos de las empresas ahorrar hasta un 20% del tiempo de planificación, devolviendo ese margen al núcleo estratégico del negocio.

Trazabilidad y reportabilidad

Acceso a reportes detallados y automatizados por centro de costo, lo que permite tomar decisiones presupuestarias con mayor precisión y anticipación.

Mitigación de riesgos operativos

Definición de protocolos de contingencia y un sistema de soporte 24/7, esencial para resolver imprevistos logísticos de manera inmediata sin afectar la experiencia de los asistentes.

Organización de eventos y viajes de negocios en manos de expertos

Al centralizar los traslados, el hospedaje y la producción técnica, se garantiza una experiencia integral donde los asistentes pueden enfocarse exclusivamente en el propósito del encuentro.

Además, contar con equipos especializados puede aportar beneficios como:

Optimización de costos: mejora el rendimiento del presupuesto a través de una negociación experta en alojamiento y transporte.

Coordinación integral: gestión fluida de todas las etapas, desde la planificación hasta la evaluación final del encuentro.

Seguridad y cumplimiento: alineación rigurosa con las políticas de viaje internas y normativas de seguridad vigentes.

Foco en el propósito: permite que la empresa se dedique exclusivamente al contenido y los objetivos estratégicos del evento, ya sea presencial, virtual o híbrido.

Si buscas fortalecer la estrategia de tus próximos encuentros y ganar eficiencia en su planificación, descubre cómo el equipo experto de Turavion, agencia de viajes experta en traslados y eventos corporativos, puede asesorarte en cada etapa del proceso.

Este es un contenido presentado por TURAVIÓN.