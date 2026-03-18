Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.7°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Corporativo | Noticias | Presentado por

Airbags Takata: Stellantis refuerza el llamado a propietarios a verificar sus vehículos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La campaña incluye modelos fabricados entre 2003 y 2018 de ocho marcas, y contempla la revisión y eventual reemplazo gratuito del airbag en concesionarios autorizados.

Airbags Takata: Stellantis refuerza el llamado a propietarios a verificar sus vehículos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Stellantis reiteró el llamado preventivo a clientes de ciertos modelos de las marcas Citroën, Opel, DS, RAM, Jeep, Fiat, Dodge y Chrysler fabricados entre 2003 y 2018, para revisar si sus vehículos están incluidos en la campaña global de reemplazo de airbags Takata, proceso que se realiza sin costo en la red de concesionarios autorizados.

Todos los clientes que realicen el cambio de la pieza específica recibirán un beneficio en productos y servicios de postventa por un valor de $70.000.

Se trata de un recordatorio dirigido a quienes aún no han efectuado la revisión, en el marco de una de las campañas de seguridad más amplias de la industria automotriz a nivel mundial.

¿Por qué es importante realizar esta revisión?

La empresa japonesa Takata reconoció una falla de origen en algunos infladores de airbags, relacionada con un compuesto químico que puede degradarse con el tiempo y la exposición prolongada al calor y la humedad.

En determinadas condiciones, esta situación podría generar riesgos en caso de activación del airbag. Por ello, múltiples fabricantes a nivel global iniciaron campañas preventivas para verificar y reemplazar el componente cuando corresponda.

¿Qué deben hacer los propietarios?

Stellantis recomienda a los dueños de vehículos de las marcas Citroën, DS, Fiat, Jeep, Opel, RAM, Dodge y Chrysler fabricados entre 2003 y 2018:

  1. Ingresar el número de VIN (identificación del vehículo) en el sitio web oficial de su marca.
  2. Confirmar si la unidad está afecta a la campaña preventiva.
  3. Coordinar una hora en un servicio técnico autorizado para realizar la revisión y, si corresponde, el reemplazo gratuito del airbag.

En algunos casos específicos, la compañía podría incluso recomendar la suspensión preventiva del uso del vehículo hasta concretar la reparación.

Modelos incluidos en la campaña

  • Citroën: C3 (2010–2017) y C4 (2011–2018).
  • Chrysler: 300 (2005–2015).
  • Dodge: Challenger (2009–2014), Charger (2011–2015), Dakota (2005–2011) y Durango (2004–2009).
  • RAM: 1500 (2003–2008), 2500 (2005–2009) y 3500 (2004).
  • Jeep: Wrangler (2007–2016).
  • DS: DS3 (2011–2017), DS4 (2012–2018) y DS5 (2013–2018).
  • Opel: Astra (2006–2016), Cascada (2013–2015), Meriva (2011–2016) y Mokka (2014–2016).
  • Fiat: Uno (2014–2018), Fiorino (2015–2018) y Palio (2016).

La verificación puede realizarse directamente en los sitios web oficiales de cada marca o acercándose al concesionario autorizado más cercano.

Este es un contenido presentado por Stellantis.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada