PDI allana Municipalidad de Peñalolén por fraude y falsificación en exadministración de Leitao

Por los presuntos delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público de la administración anterior, la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra realizando diligencias en la Municipalidad de Peñalolén este lunes.

Esta acción policial surge a raíz de la querella interpuesta por el actual alcalde de la comuna, Miguel Concha, en contra de la exalcaldesa Carolina Leitao y otras tres personas de la exadministración del municipio.

Las acusaciones están relacionadas con fraude al fisco por cerca de 12 mil millones de pesos y por el delito de falsificación de instrumento público.

Debido a esto, detectives llegaron al edificio consistorial para retirar computadores que fueron utilizados en la administración anterior por las cuatro personas a las que se les interpuso esta querella.

Entre las personas individualizadas en la querella se encuentran figuras clave de la administración anterior, incluyendo la exalcaldesa Carolina Leitao, el exadministrador municipal Patricio Escobar, el exsecretario de Planificación Juan Pino y la exdirectora de Administración y Finanzas Tamara Rubio.

Además de los computadores de los exfuncionarios directos, la investigación también abarca otros siete equipos computacionales que pertenecían a personas cercanas que trabajaban con los querellados.

La información se encuentra en desarrollo, con la PDI aún trabajando en el lugar. Se espera que, una vez finalizadas las diligencias, el alcalde Concha entregue detalles respecto a los procedimientos que se están desarrollando.