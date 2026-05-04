Solari cuestionó enfoque "mesiánico" de Quiroz

La reciente caída del 0,3% en el Imacec del primer trimestre, sumada a la última entrevista del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, alimentó este lunes un intenso análisis en El Primer Café centrado en la interrogante: ¿está el Ejecutivo priorizando una visión técnica ortodoxa por sobre la realidad social del país?

El presidente de Democracia y Comunidad, Luis Ruz (Democracia Cristiana), sostuvo que "claramente el enfoque económico que ha presentado el ministro representa la mirada que tiene el Presidente Kast y de alguna manera reivindica una mirada de la economía que la conocimos en otra época reciente del país: me refiero puntualmente a la lógica más ideológica de los Chicago Boys. (...) Él entiende que la única manera de sacar adelante al país es reducir los impuestos para que, en teoría, haya más inversión, pero también a la vez reducir la capacidad del Estado".

El cientista político advirtió que esta postura, "y a propósito del ministro Quiroz, olvida que la política siempre se hace sobre la realidad. Lo que hemos visto es que esa mirada económica se contrasta con esta realidad social, política, que hoy día no da cuenta de esa mirada solamente técnica, muy liberal o muy economicista. Creo que el ministro está obviando una cuestión que es súper importante: que siempre la política tiene que hacerse cargo de la realidad que intenta influir".

Ruz concluyó que "cuando el ministro de Hacienda explica lo que quiere hacer, por ejemplo, en materia de recorte fiscal, obviamente se genera la duda de una cuestión de fondo: cómo está mirando el rol del Estado. Ahí es donde el mismo Gobierno se genera un autogol desde el punto de vista de la discusión que quiere hacer en la reforma y el proyecto de reconstrucción".

"Mesianismo"

En una línea similar, Ricardo Solari (Partido Socialista), presidente del Instituto Igualdad, sostuvo que "los debates tienen que ser debates que busquen resultados que sean objetivamente verificables (...) ¿Qué tiene que ver el crecimiento económico con bajarle las contribuciones a la gente de más altos ingresos? No tiene ninguna relación con el crecimiento económico. Es una medida que yo califiqué de disparatada. El proyecto termina las contribuciones para las personas que tenemos mayores ingresos, me incluyo. No hace excepciones, no dice las personas precarizadas, sino que es un beneficio general por edad, no por ingresos".

Para el exministro del Trabajo, "el decreto que se presentó que recortaba programas sociales no es un error comunicacional. Hay detrás de eso una convicción: un diseño de reducir el Estado (...) Yo tampoco me compro el cuento de que aquí los problemas pasan porque hay un 'Segundo Piso' que no hace la pega. Creo que la cosa es más complicada o distinta, por decirlo de una manera".

"Mi percepción es que estamos en una cierta encrucijada: o el Gobierno transparenta cuál es su verdadera vocación en materia de economía, que es esta del Estado mínimo, o vamos a tener siempre una dificultad, porque un proyecto como la reforma puede que sea votada (a favor) en general, pero tiene tal cantidad de problemas que va a generar una tensión y una polarización que tampoco va a ayudar a que el país enfrente esta situación de pesimismo", alertó.

Respecto a la postura del ministro Quiroz, quien en la entrevista con Televisión Nacional afirmó realizar algo "inédito", Solari tildó el discurso de un "pequeño acto de mesianismo", comparándolo con las tesis refundacionistas de figuras como Javier Milei o Donald Trump.

"Acabo de ver las cifras económicas de Argentina de este año y son un desastre. Milei es inventor de esa tesis. El señor Trump dice lo mismo todos los días. La cantidad de refundaciones que uno tiene que ver en su vida... Y no solo por el lado de la derecha, ojo: hay muchas personas que por el otro lado de la política también están inventando permanentemente la realidad", reflexionó.

Arqueros: "No creo que se quiera reducir el Estado por un motivo ideológico"

Desde la vereda del oficialismo, Claudio Arqueros (UDI), director del área de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, defendió al titular de Hacienda, argumentando que "hasta ahora no he visto que esto sea un 'Estado mínimo' a rajatabla".

"Creo que hay momentos y momentos donde el Estado debe auxiliar más y hay momentos donde hay que salir a revisar básicamente si las finanzas andan bien o no andan bien, sobre todo en un país donde se han calculado mal los ingresos", indicó el filósofo.

"Con el crecimiento casi incuestionado del Estado —añadió Arqueros—, ¿no debiéramos revisar hoy día la eficiencia? Porque ese es el objetivo final (...) No creo que se quiera reducir el Estado por un motivo ideológico y final, por una desconfianza explícita y que el Estado tiene que ser chico porque tiene que ser chico. Creo que es un momento en que hay que revisar las finanzas y achicar porque se requiere mayor holgura".

Ubilla: Megarreforma "no es un proyecto que apunta a la reducción de la capacidad del Estado"

A este análisis se sumó el director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, Rodrigo Ubilla (Renovación Nacional), quien aseguró que la megarreforma que presentó el Ejecutivo "no es un proyecto que apunta a la reducción de la capacidad del Estado; es un proyecto que se hace cargo de lo que la mayoría de la gente considera: que el gasto público es ineficiente. El 57% o 59% en las encuestas del fin de semana lo dice".

El exsubsecretario descartó que exista una intención de desproteger a los sectores más vulnerables, apelando a las garantías dadas por el propio Mandatario.

"Con megáfono, el Presidente dijo a la salida de un acto público en el sur que no había corte al gasto social y me quedo con las palabras del ministro de Hacienda ayer cuando decía en un programa de televisión que reconocía las falencias comunicacionales. Estoy de acuerdo con lo que dice la presidenta de RN, Andrea Balladares: no está el país en situación económica para cortar el gasto social. Eso no quiere decir que no sea necesario hacer una revisión en lo que es el procedimiento de evaluación presupuestaria para hacerlo más eficiente", concluyó Ubilla.