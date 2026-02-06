Cómo usar tu tarjeta de crédito MACHBANK de forma responsable

Usar una tarjeta de crédito de forma responsable significa verla como una herramienta de pago, no como dinero extra.

La clave está en gastar únicamente lo que puedes pagar para evitar intereses que inflen tu deuda.

Cuando la usas con disciplina, mantienes el control de tus finanzas y construyes un historial crediticio sólido. Por ejemplo, la tarjeta de crédito MACHBANK facilita tus compras y te ayuda a administrar mejor tu presupuesto sin comprometer tu estabilidad financiera.

Entender el contexto financiero actual

En los últimos años, los hogares chilenos han adoptado una actitud más prudente frente al endeudamiento. De hecho, de acuerdo con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la deuda mediana en 2025 cayó de forma anual en un 16,9 %. Las personas priorizan cumplir sus compromisos antes de asumir nuevas deudas, reforzando la importancia de usar la tarjeta de crédito de forma estratégica.

Tener claridad sobre tus ingresos y gastos te permite decidir cuándo usar tu tarjeta. Es importante saber que la tarjeta no reemplaza al sueldo: simplemente te ayuda a ordenar pagos y concentrar gastos en un solo lugar.

¿Cuánto endeudamiento es saludable?

Un buen uso de la tarjeta de crédito MACHBANK implica conocer tu nivel de endeudamiento. Mantener una carga financiera baja te da margen ante imprevistos y evita comprometer tu estabilidad.

Gasta solo lo que puedas pagar a fin de mes sin comprometer gastos esenciales de tu presupuesto.

sin comprometer gastos esenciales de tu presupuesto. Pagar el total facturado antes del vencimiento te permite evitar intereses y usar el crédito sin costo.

Mantener tus cuotas bajo control te deja espacio financiero para enfrentar gastos inesperados.

La tarjeta como aliada de organización

Uno de los principales beneficios de la tarjeta de crédito es la organización. Centralizar gastos te permite llevar un mejor registro, revisar movimientos y entender en qué se va tu dinero.

Con la tarjeta de crédito MACHBANK puedes acceder a estados de cuenta claros y gestionar tu cupo de forma digital. Usarla como medio de pago (y no como financiamiento permanente) te ayuda a mantener tus finanzas bajo control y a construir hábitos saludables.

Consumo diario y decisiones a largo plazo

No todas las deudas son iguales. Usar la tarjeta para compras del día a día que puedas pagar a fin de mes es distinto a acumular cuotas sin planificación.

Prioriza gastos necesarios y evita compras impulsivas que comprometan tu presupuesto futuro.

Si pagas en cuotas, asegúrate de que sean sin interés y que encajen en tus ingresos disponibles.

Cada compra debe estar contemplada dentro de tu capacidad de pago real.

Tecnología y seguridad a tu favor

La tarjeta de crédito MACHBANK integra herramientas digitales que facilitan una experiencia segura.

Desde la app puedes revisar movimientos, bloquear la tarjeta en caso de pérdida y gestionar tu cupo disponible. Estas funcionalidades te permiten reaccionar rápido y cuidar tu dinero.

Además, las tarjetas virtuales y los sistemas de pago digital reducen riesgos y hacen más simple el manejo diario de tus finanzas.

Beneficios sin caer en el sobreendeudamiento

Usar tu tarjeta de manera responsable también te permite acceder a beneficios como pagos en cuotas sin interés o devoluciones en compras seleccionadas.

La clave es aprovechar estos beneficios solo cuando ya tienes contemplado el gasto dentro de tu presupuesto.

Recuerda: el beneficio real no está en gastar más, sino en gastar mejor.

Construir un buen historial crediticio

Un uso correcto y consciente de tu tarjeta de crédito MACHBANK te ayuda a construir un historial crediticio sólido, libre de deudas innecesarias. Pagar a tiempo, evitar intereses y mantener un uso moderado son señales positivas para el sistema financiero.

En resumen, usar tu tarjeta de crédito de forma responsable significa tener control, planificación y disciplina. Cuando la ves como una herramienta de pago y organización (y no como dinero extra) se convierte en una aliada para tu tranquilidad financiera y tus objetivos a futuro.

Este es un contenido presentado por MACHBANK.