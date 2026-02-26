Con Fernández y Valdivia liderando, la Selección Chilena de Leyendas inició su preparación para la Copa América 2026

La Selección Chilena de Leyendas comenzó oficialmente sus entrenamientos con miras a la Copa Duelo de Leyendas América 2026, torneo de fútbol 7 que se disputará los días 27, 28 y 29 de marzo en el estadio Claro Arena.

En la primera jornada de trabajos participaron históricos del balompié nacional como Matías Fernández, Jorge Valdivia, Gonzalo Jara, Jorge Acuña, Roberto Gutiérrez, Roberto Cereceda, Marcos González y Carlos Villanueva, quienes realizaron ejercicios técnicos y tácticos bajo la dirección de la dupla conformada por Juvenal Olmos y Óscar Meneses.

Para esta práctica, la Selección Chilena de Creadores de Contenido actuó como equipo sparring, permitiendo cerrar la sesión con fútbol reducido y situaciones reales de juego.

El foco en la posesión y el talento histórico

El director técnico Juvenal Olmos explicó que el principal objetivo de estos entrenamientos es potenciar las virtudes futbolísticas que caracterizaron a los exseleccionados.

"Lo que buscamos en los trabajos del equipo es justamente volver a estimular esa parte de la posesión que todos ellos tienen. O sea, Fernández, Valdivia, el ‘Piña’ Villanueva, que llegó diez puntos al entrenamiento. Lo mejor que se puede hacer con ellos, más que correr o hacerles actividad física, es llevarlos a través de la posesión del juego, con rivales como el de hoy, con sparring que se dedican solamente a defender o a quitar el balón, para estimularles esa área futbolística que ellos tienen de por vida, porque fueron grandes y muy buenos jugadores", aseguró.

Los entrenamientos se realizan los días miércoles y viernes en el Club Deportivo de la Universidad San Sebastián, ubicado en la comuna de Las Condes.

Exámenes médicos y rigurosidad preventiva

En paralelo a los trabajos en cancha, los integrantes del plantel se han sometido a una batería de exámenes médicos en Clínica MEDS, con el objetivo de asegurar una óptima condición física. Entre las evaluaciones se contemplan análisis de sangre, electrocardiogramas y pruebas de resistencia, entre otros controles preventivos.

Olmos profundizó en la relevancia de estas medidas y recordó un reciente episodio que marcó al mundo del fútbol nacional: "Hace muy poquito tuvimos un susto tremendo para todos los que somos amigos del fútbol. ¿Se acuerdan lo que ocurrió con el ‘Pato’ Toledo? Muy amigo mío. Y yo dije que no quiero que me pase eso en la selección. Por lo tanto, es requisito para estar en la selección hacerse estos exámenesSon exámenes de sangre que nos vienen a mostrar un poco el esqueleto, la musculatura, si hay descompensaciones muy graves, si andan con alguna molestia".

"En eso sí somos súper rigurosos, para que no haya esta suerte de que tú entrenes y entrenes y después termines lesionado y no lo pudiste recuperar nunca. Entonces nos vamos con mucho cuidado", agregó.

Cabe recordar que el 28 de septiembre de 2025, el exarquero chileno Patricio “Pato” Toledo sufrió un infarto agudo al miocardio con muerte súbita recuperada mientras participaba en un partido amistoso en el Claro Arena, logrando ser reanimado oportunamente y recuperarse sin secuelas graves.

Ocho selecciones históricas en competencia

La Copa Duelo de Leyendas América 2026 reunirá a ocho selecciones históricas del continente, cada una encabezada por sus capitanes legendarios.

Las selecciones participantes serán: Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Colombia, Perú y Venezuela.

Este es un contenido presentado por Duelo de Leyendas.