¿Cuáles son las mejores fechas del año para encontrar vuelos baratos?

Encontrar vuelos baratos no es cuestión de suerte. Es necesario entender cómo funcionan las aerolíneas y el comportamiento de la industria aérea según la demanda de viajeros. A lo largo del año existen períodos específicos en los que las aerolíneas ajustan sus tarifas a la baja para llenar asientos, estimular la demanda o competir en determinadas rutas. Conocer estas fechas puede marcar una diferencia significativa en el presupuesto de cualquier viaje.

¿Cómo funcionan los precios de los pasajes aéreos?

Dentro de los factores de un pasaje aéreo existen variables que afectan directamente al precio del ticket, como la demanda, la anticipación de compra, la estacionalidad, los eventos especiales y la competencia. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), más del 80% de los precios aéreos actuales se ajustan automáticamente mediante algoritmos predictivos, que analizan el comportamiento del consumidor en tiempo real.

Esto significa que no existe un día específico que garantice vuelos más baratos, pero sí hay patrones que se repiten año tras año y permiten identificar los mejores momentos para comprar.

Temporada baja: el mejor aliado para comprar vuelos más baratos

La temporada baja es, históricamente, el período más favorable para encontrar vuelos económicos. Coincide con meses de menor actividad turística y menos eventos internacionales.

Enero (segunda quincena) a marzo : excluyendo feriados. Muchos destinos comienzan a bajar de precio.

: excluyendo feriados. Muchos destinos comienzan a bajar de precio. Abril a mayo : después de Semana Santa, algunos destinos nacionales reducen considerablemente sus tarifas.

: después de Semana Santa, algunos destinos nacionales reducen considerablemente sus tarifas. Junio : buen momento para buscar destinos internacionales antes del verano en el hemisferio norte.

: buen momento para buscar destinos internacionales antes del verano en el hemisferio norte. Septiembre a noviembre: ideal para planificar vacaciones de verano con anticipación evitando festivos.

Dependiendo de la ruta, los precios pueden bajar entre un 20% y un 40%, especialmente en destinos con temporadas altas muy marcadas.

Los mejores meses para viajar más barato

Diversos análisis coinciden en que abril, mayo, septiembre y octubre suelen ser los meses más económicos para volar, debido a la menor demanda y al aumento de promociones.

Datos de Google Flights muestran que los vuelos internacionales bajan notablemente en septiembre y octubre, sobre todo en rutas intercontinentales.

¿Qué días de la semana conviene volar?

Más allá del mes, los martes, miércoles y sábados suelen ser más baratos que viernes o domingos, días de mayor demanda corporativa o de fin de semana.

Un informe de Skyscanner indica que volar entre semana puede ahorrar hasta un 15% en comparación con días de alta demanda. También convienen horarios de madrugada o muy temprano, especialmente martes y miércoles.

Anticipación: ni demasiado pronto ni demasiado tarde

Uno de los errores más comunes es comprar con demasiada anticipación o esperar hasta último momento. El llamado “sweet spot” de compra suele ubicarse en:

6 a 8 semanas antes para vuelos nacionales.

para vuelos nacionales. 2 a 4 meses antes para vuelos internacionales.

La plataforma Hopper indica que reservar dentro de estos rangos puede reducir

el precio final del pasaje hasta en un 25 % frente a compras demasiado

tempranas o tardías (Hopper Price Forecast, 2024).

Fechas que conviene evitar

Existen períodos que casi siempre implican precios más altos:

Navidad y Año Nuevo

Semana Santa

Vacaciones de verano del hemisferio norte (julio y agosto)

Fiestas nacionales y feriados largos

Durante estos períodos, la alta demanda obliga a las aerolíneas mantener tarifas

elevadas, incluso con semanas de anticipación. Según la Organización Mundial

del Turismo (OMT), los precios pueden ser hasta un 50% si son periodos de alta

demanda global.

En resumen: cómo encontrar vuelos más baratos

Viajar barato es el resultado de combinar información, anticipación y flexibilidad. Elegir temporada baja, evitar fechas de alta demanda, reservar en el momento adecuado y volar en días menos populares puede generar una diferencia sustancial en el costo final del viaje.

Este es un contenido presentado por Jetsmart.