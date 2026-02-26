Guía rápida con todo lo que debes saber sobre una cuenta de ahorro

En Chile, la cuenta de ahorro es uno de los instrumentos financieros más utilizados por su sencillez, pero sobre todo por su capacidad de proteger el dinero en contextos de alta inflación. Sin embargo, para sacarle el máximo provecho, es vital entender que no todas las cuentas funcionan igual y que la clave del crecimiento del dinero depositado reside en su permanencia, para asegurar la generación de intereses.

¿Qué es una cuenta de ahorro y en qué se diferencia de otras cuentas?

Una cuenta de ahorro es un instrumento financiero diseñado específicamente para resguardar dinero que no planeas gastar de inmediato. Es un producto ofrecido tanto por instituciones bancarias como por cooperativas de ahorro y crédito, lo que permite elegir la entidad que mejor se adapte a las necesidades de cada persona.

A diferencia de una cuenta corriente o una cuenta vista, su objetivo no es transaccional: no está pensada para pagar cuentas o compras diarias, sino para acumular. Mientras las cuentas vista operan como una billetera digital donde el dinero no genera retornos, la cuenta de ahorro está diseñada para que la entidad financiera recompense la permanencia de los fondos mediante una tasa de interés anual o mensual, permitiendo que el saldo crezca de forma pasiva.

Cómo crece tu dinero dentro de una cuenta de ahorro

En la práctica, el funcionamiento de una cuenta de ahorro se basa en tres pilares que definen su rentabilidad y seguridad:

1. Rentabilidad y reajuste

La rentabilidad es la ganancia generada por los fondos depositados, mientras que el reajuste es el mecanismo que actualiza su valor según la variación del IPC. Se puede ahorrar en pesos o en UF. Esta última opción es especialmente valorada en escenarios de alta inflación, ya que asegura que el dinero no pierda poder adquisitivo, sumando además un interés adicional por sobre su valor en algunos casos.

2. Depósitos y giros

El titular puede ingresar dinero en cualquier momento, pero las cuentas de ahorro suelen establecer límites de giros anuales según las condiciones de cada institución. Superar ese límite podría implicar perder los intereses acumulados, ya que el producto fomenta la estabilidad del ahorro. Antes de abrir una cuenta, conviene revisar este punto en el contrato.

3. Garantía estatal de los depósitos

Los ahorros depositados en instituciones supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) cuentan con garantía estatal a los depósitos. Es una medida que plantea que si una institución financiera no puede devolver el dinero que se ha depositado, entonces el Estado lo hará en su lugar.

Una cuenta de ahorro como primer paso en tu planificación financiera

Al separar el dinero destinado a metas específicas —como pagar estudios superiores o un fondo de emergencia— del dinero de uso diario, se disminuyen los gastos no planificados y se permite que el interés trabaje a favor del titular con el paso del tiempo. Para quienes están comenzando a ordenar sus finanzas, una cuenta de ahorro es un punto de partida concreto y de bajo riesgo.

Este es un contenido presentado por Coopeuch.