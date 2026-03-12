Javier Dirassar asume como nuevo gerente general de Courtyard by Marriott Santiago Las Condes

El ejecutivo argentino Javier Alberto Dirassar asumió como nuevo gerente general de Courtyard Santiago Las Condes, marcando un nuevo paso en su trayectoria de casi dos décadas dentro de la cadena hotelera Marriott.

Con 41 años y más de 19 años de experiencia en el rubro, Dirassar llega al hotel con una mirada cercana hacia los equipos y con foco en fortalecer la experiencia de los huéspedes.

Una trayectoria de casi dos décadas en Marriott

Su historia en la compañía comenzó en el Sheraton Buenos Aires, donde inició su carrera como garzón. "Comencé en diciembre de 2006 como garzón del restaurante, principalmente en el servicio de desayuno, aunque en algunas ocasiones también trabajaba en la cena".

Posteriormente asumió roles como supervisor de restaurantes y bares, coordinador de banquetes y coordinador de alimentos y bebidas durante la apertura del Sheraton Tucumán. Más adelante fue gerente y luego director de alimentos y bebidas, hasta llegar a desempeñarse como director de operaciones.

A lo largo de su carrera ha trabajado en distintos hoteles de la cadena en Sudamérica, entre ellos Sheraton Buenos Aires, Park Tower Buenos Aires, Sheraton Tucumán, Marriott Santa Cruz de la Sierra, W Santiago, JW Marriott Rio de Janeiro y Santiago Marriott Hotel.

Su primer desafío

Su llegada a Courtyard Santiago Las Condes marca un nuevo desafío profesional, ya que se trata de su primera gerencia general dentro de la compañía: "Asumo este desafío con enorme entusiasmo y alegría. Tengo muchas ganas de compartir con nuestro equipo todo lo que he aprendido a lo largo de mi carrera, entregar lo mejor de mí en esta nueva etapa como Gerente General y, sobre todo, aportar al crecimiento de mi equipo".

En su rol, Dirassar buscará impulsar una gestión centrada tanto en la experiencia del huésped como en el desarrollo de los equipos del hotel.

"Tengo un enfoque muy claro en el huésped. Pongo especial atención en cada detalle de su experiencia, desde el momento en que entra al hotel, y trabajo constantemente en identificar oportunidades para elevar y mejorar cada interacción de quienes nos visitan", asegura.

Dentro de sus objetivos también se encuentra potenciar el crecimiento del equipo y abrir nuevas oportunidades para conectar el hotel con el público local, especialmente a través de iniciativas vinculadas al área de alimentos y bebidas.

Con esta nueva etapa en Courtyard Santiago Las Condes, Dirassar proyecta seguir consolidando el posicionamiento de Courtyard Santiago Las Condes dentro del mercado hotelero.

Este es un contenido presentado por Courtyard Santiago Las Condes.