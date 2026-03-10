Jerry Rivera confirma su regreso a Chile este 17 de abril

La espera para los amantes de la salsa romántica ha terminado. El icónico artista puertorriqueño Jerry Rivera confirmó oficialmente su regreso a Chile para ofrecer un concierto de gala el próximo 17 de abril en el emblemático Teatro Caupolicán, recinto que ha sido testigo de algunos de los hitos más importantes de su carrera en el país.

Este reencuentro no es uno más en la agenda del artista. Consciente del cariño histórico de sus seguidores locales, Jerry Rivera envió un mensaje directo a su fanaticada:

"Chile es un país que me ha dado amor desde el primer día de mi carrera. Volver al Caupolicán es reencontrarme con amigos, con historias y con esa energía que solo el público chileno sabe entregar. Prepárense, porque vamos a dejar el corazón en ese escenario", dijo.

Hablar de Jerry Rivera es hablar de la revolución de la salsa en los años 90. Con apenas 18 años, el oriundo de Humacao, Puerto Rico, irrumpió en la escena tropical con una propuesta fresca que le valió el apodo de "Cara de Niño". Su álbum "Cuenta Conmigo" se convirtió en uno de los más vendidos en la historia del género, acumulando múltiples discos de platino y consolidándolo como una estrella global.

A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, el cantante ha logrado lo que pocos: mantenerse vigente, uniendo a la generación que creció escuchando sus casetes con los jóvenes que hoy lo descubren en plataformas digitales.

Para esta presentación en Santiago, el artista ha preparado un repertorio que no dará respiro. En una misma línea de éxitos ininterrumpidos sonarán himnos como "Amores como el nuestro", "Qué hay de malo", "Cara de niño", "Vuela muy alto", "Casi un hechizo", "Esa niña" y "Dime", garantizando una noche donde el baile y el romance serán los protagonistas absolutos.

¿Quién es Jerry Rivera?

Nacido en Humacao, Puerto Rico, Gerardo Rivera Rodríguez, conocido mundialmente como Jerry Rivera, es una de las figuras más influyentes en la historia de la música latina. Irrumpió en la escena a comienzos de los años 90, revolucionando la salsa al aportar una imagen juvenil y una sensibilidad romántica que conectó de inmediato con el público masivo, ganándose el apodo de "Cara de Niño".

Su ascenso fue meteórico. Con su segundo álbum, "Abriendo Puertas", logró posicionar varios sencillos en el número uno de las listas de Billboard. Sin embargo, fue con su tercera producción, "Cuenta Conmigo", con la que hizo historia al convertirse en uno de los discos de salsa más vendidos de todos los tiempos, superando récords de ventas y obteniendo múltiples certificaciones de platino.

A lo largo de más de 30 años de carrera, Jerry Rivera ha acumulado nominaciones al Grammy y al Latin Grammy, además de colaborar con artistas de diversos géneros. Esta versatilidad le ha permitido transitar desde la salsa clásica hasta baladas y ritmos urbanos. Su legado es innegable: su música ha sido sampleada por estrellas internacionales y sus canciones siguen siendo piezas fundamentales en celebraciones alrededor del mundo, consolidándolo como una leyenda viva de la salsa que continúa llenando estadios y teatros con la misma pasión de sus inicios.

