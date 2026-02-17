Junior H anuncia su primera gira por Latinoamérica

El ícono del corrido tumbado, Junior H, confirma su primera gira oficial por Latinoamérica con "LATINOAMÉRICA EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR – LATAM 2026", un recorrido histórico que lo llevará por siete países en menos de tres semanas.

La gira marcará la mayor presencia del artista en la región hasta la fecha, luego de un año marcado por múltiples récords en plataformas digitales y sold outs en arenas de Estados Unidos y México, donde hizo historia al convertirse en el artista masculino más joven en agotar dos fechas consecutivas en el Hollywood Bowl. Su impacto en Estados Unidos también ha quedado demostrado con más de 375,000 boletos vendidos.

Además, durante su "MÉXICO EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR", rompió récords de asistencia y ventas, destacando especialmente sus cuatro presentaciones históricas en la Plaza de Toros México y una gira con la mayoría de sus fechas agotadas, consolidando un momento histórico en su carrera.

Junior H continúa consolidándose como uno de los artistas más influyentes de la música latina: en 2024 ingresó nuevamente al Top 10 Global de Spotify, superó los 12 mil millones de reproducciones acumuladas y fue uno de los artistas mexicanos más escuchados del año. Su más reciente producción discográfica se posicionó en el Top 5 de Billboard Latin Albums, reforzando su impacto internacional y la fidelidad de su audiencia.

La gira comenzará en Bogotá y se trasladará rápidamente por Centroamérica hasta llegar a Santiago de Chile. Cada show contará con una producción renovada, nueva dirección creativa, escenografía expandida y una selección de canciones que incluye éxitos como "Y LLORO,ROCKSTAR,PIÉNSALO" Y "MIENTRAS DUERMES", y temas que formarán parte de su próxima etapa musical.

La gira marca un paso decisivo en la expansión global del artista, hoy figura destacada del movimiento regional mexicano que lidera las listas internacionales. De acuerdo con datos recientes de plataformas de streaming, Junior H se posiciona entre los artistas hispanohablantes de mayor crecimiento en audiencia en Sudamérica, con especial impulso en Chile y Colombia, donde su música aparece de manera constante en las tendencias diarias. Además, en 2025 se consolidó como uno de los artistas más escuchados en Spotify y el lanzamiento de su nuevo tema ya se posiciona #1 en Apple Music.

Este nuevo capítulo continental es posible gracias al trabajo conjunto de MusicVibe y FENIX, dos de las promotoras más influyentes y sólidas, cuyo desarrollo ha definido el rumbo del entretenimiento en vivo en México y Latinoamérica. Con esta gira, ambas empresas reafirman su compromiso de inspirar al público y crear experiencias que no solo convocan multitudes, sino que generan emociones irrepetibles y memorias que perduran mucho después de que se apagan las luces.

Los boletos en Chile estarán a la venta a través de Puntoticket el 17 de febrero. Se recomienda al público adquirir entradas únicamente en puntos autorizados.

