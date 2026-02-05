Liderazgo regional: Chile alcanza el 45% de adopción de IA en RR.HH., superando a EE. UU.

IA y gestión de personas en 2026

Durante años, la gestión de personas estuvo marcada por planillas, correos cruzados y procesos que avanzaban más por inercia que por estrategia. Sin embargo, el escenario cambió. Hoy, las organizaciones que quieren competir en un mercado cada vez más exigente necesitan algo más que buenas intenciones: necesitan tecnología que entienda a las personas y potencie su talento. En ese contexto, un software de recursos humanos dejó de ser una herramienta operativa para convertirse en un pilar estratégico del negocio.

Chile y América Latina están viviendo un cambio de dirección. Según el Estudio de Tendencias HR 2026 de Buk, el 45% de los departamentos de Recursos Humanos en la región ya utiliza Inteligencia Artificial, superando incluso la tasa de adopción de Estados Unidos. Lejos de ser una moda, esta cifra refleja una transformación profunda en la forma en que las empresas gestionan, desarrollan y cuidan a sus equipos.

El problema de fondo: una gestión de personas fragmentada

A pesar del avance tecnológico, muchas organizaciones siguen gestionando su talento de manera fragmentada. La asistencia se controla en una plataforma, el desempeño en otra, el clima organizacional en encuestas aisladas y la información clave termina repartida en múltiples archivos. Esta desconexión no solo genera ineficiencias, sino que debilita el vínculo entre la empresa y sus colaboradores.

Cuando los equipos de RR.HH. pasan gran parte de su tiempo consolidando datos, corrigiendo errores manuales o apagando incendios administrativos, el costo de oportunidad es enorme. Hasta el 80% del tiempo puede perderse en tareas repetitivas, impidiendo que los líderes de personas asuman su verdadero rol: acompañar, anticipar y desarrollar el talento. Aquí es donde el software de recursos humanos moderno marca la diferencia. No se trata solo de digitalizar procesos, sino de integrarlos, darles sentido y transformarlos en información útil para la toma de decisiones.

Del organigrama rígido a las organizaciones líquidas

El mercado laboral chileno atraviesa una transformación estructural. El concepto de “cargo estático” está quedando atrás. Hoy, el valor de un colaborador no reside únicamente en su descripción de puesto, sino en un ecosistema dinámico de habilidades, capacidades y potencial de desarrollo.

Las empresas más avanzadas están evolucionando hacia lo que Buk denomina organizaciones líquidas: estructuras flexibles, donde la tecnología permite mapear habilidades en tiempo real, detectar brechas y diseñar planes de desarrollo personalizados. En este nuevo escenario, la gestión de personas deja de ser reactiva y se convierte en una función estratégica alineada con los objetivos del negocio.

Pragmatismo latinoamericano: adoptar IA con foco en resultados

A diferencia de otros mercados, América Latina ha adoptado la Inteligencia Artificial con un enfoque práctico. El objetivo no es reemplazar personas, sino potenciar su impacto. La región entendió que la IA no viene a quitar valor al trabajo humano, sino a liberar tiempo y energía para lo que realmente importa.

En Recursos Humanos, esto se traduce en procesos más ágiles, decisiones mejor informadas y una experiencia del colaborador más coherente. La automatización de procesos permite dejar atrás la carga administrativa y avanzar hacia una gestión basada en datos, evidencia y predicción.

Buk AI: de procesar datos a gestionar personas

El verdadero salto cualitativo ocurre cuando la tecnología no solo organiza información, sino que la interpreta. Buk AI nace precisamente con ese propósito: ayudar a las organizaciones a pasar del diagnóstico a la predicción, y de la operación a la estrategia.

A diferencia de soluciones aisladas, Buk ofrece un ecosistema donde más del 95% de sus funcionalidades están impulsadas por Inteligencia Artificial, integrando todos los procesos clave de RR.HH. en una sola plataforma. Esto permite que la información fluya, se conecte y se transforme en conocimiento accionable.

Funcionalidades que redefinen la gestión de RR.HH.

Buk AI – Asistente inteligente: permite realizar consultas rápidas sobre normativa laboral, beneficios o datos internos.

permite realizar consultas rápidas sobre normativa laboral, beneficios o datos internos. Automatización de reclutamiento: clasificación inteligente de perfiles para procesos más objetivos y ágiles.

clasificación inteligente de perfiles para procesos más objetivos y ágiles. Análisis de sentimiento: detección de tendencias y alertas tempranas en el clima laboral.

detección de tendencias y alertas tempranas en el clima laboral. Resúmenes automáticos de desempeño: informes claros que facilitan el feedback.

informes claros que facilitan el feedback. Gestión de remuneraciones: automatización completa del ciclo de nómina.

automatización completa del ciclo de nómina. Ecosistema unificado: integración entre capacitación, beneficios y desempeño.

integración entre capacitación, beneficios y desempeño. Escalabilidad y actualización legal: adaptación constante a la normativa laboral chilena.

¿Cuál es el costo de no integrar IA en 2026?

No adoptar Inteligencia Artificial ya no es una decisión neutra. En 2026, el verdadero riesgo está en quedarse atrás. Las empresas que mantienen estructuras rígidas y procesos manuales corren el peligro de perder competitividad, talento y capacidad de adaptación.

La Inteligencia Artificial en RR.HH. permite reducir la rotación, mejorar la experiencia del colaborador y alinear a las personas con los objetivos estratégicos del negocio. Desde esta perspectiva, la tecnología se convierte en un aliado clave de la alta dirección.

Por eso, cada vez más compañías están apostando por soluciones integrales como el Software de recursos humanos de Buk, que combina eficiencia operativa con visión estratégica.

IA: ¿amenaza o catalizador del trabajo humano?

Una de las preguntas más frecuentes es si la Inteligencia Artificial representa una amenaza para el empleo. La experiencia de Buk demuestra lo contrario. Cuando se implementa con propósito, la IA actúa como un catalizador del talento humano.

Al automatizar tareas repetitivas, los equipos pueden enfocarse en liderazgo, cultura, bienestar y desarrollo. La tecnología ejecuta; las personas deciden, validan y acompañan. Esta colaboración aumentada es clave para construir organizaciones más sostenibles y alineadas con las expectativas actuales de los trabajadores.

En este sentido, la Inteligencia Artificial para empresas no es solo una inversión tecnológica, sino una apuesta estratégica por el futuro del trabajo.

El futuro de la gestión de personas ya está en marcha

La transformación digital en RR.HH. no es un proyecto a largo plazo: es una realidad presente. Chile ya lidera la adopción de IA en la región, y las empresas que entiendan este cambio estarán mejor preparadas para atraer, desarrollar y fidelizar talento.

Buk se posiciona como un socio estratégico en este camino, ofreciendo un ecosistema tecnológico que humaniza el trabajo, conecta a las personas y convierte los datos en decisiones inteligentes.

La pregunta ya no es si integrar Inteligencia Artificial, sino cómo hacerlo de forma estratégica y humana.

Descubre cómo Buk AI puede liberar tiempo estratégico para tu equipo y transformar tu gestión de personas en una verdadera ventaja competitiva para 2026 y más allá.

Este es un contenido presentado por Buk.