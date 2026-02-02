Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.5°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Corporativo | Noticias | Presentado por

Pequeño Cottolengo vive un verano sin límites con vacaciones inclusivas para sus residentes

Publicado:
| Periodista Digital:

Durante la temporada estival, Pequeño Cottolengo de Cerrillos desarrolla un programa especial que permite a sus residentes cambiar de entorno y vivir experiencias significativas fuera de la residencia, manteniendo los apoyos, cuidados y vínculos que requieren para su bienestar cotidiano.

Pequeño Cottolengo vive un verano sin límites con vacaciones inclusivas para sus residentes
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El verano en Pequeño Cottolengo abre la posibilidad de habitar otros paisajes y ritmos, sin interrumpir el cuidado permanente que forma parte de la vida diaria de sus residentes. A través de un programa especialmente diseñado, los residentes de la Fundación, personas con discapacidad intelectual severa y profunda, se trasladan por algunos días a destinos como El Tabo y sectores del sur del país, accediendo a entornos distintos que aportan nuevos estímulos sensoriales, emocionales y relacionales.

Estas salidas no se limitan al traslado físico. Representan una experiencia de cambio de entorno cuidadosamente planificada, donde el mar, la naturaleza y los espacios abiertos se integran al modelo de cuidado comunitario. El cambio de paisaje y las actividades al aire libre inciden directamente en el ánimo y la disposición cotidiana de los residentes, aportando a su equilibrio emocional.

"Generar espacios de recreación y descanso también es parte de nuestro modelo de cuidado, porque impacta directamente en el bienestar emocional y en la calidad de vida de nuestros residentes. El acceso al tiempo libre, al cambio de entorno y a experiencias significativas es un derecho, y como institución buscamos que puedan vivirlo con los apoyos necesarios y en condiciones de seguridad y dignidad", señala Cristián Glenz, director ejecutivo de Pequeño Cottolengo.

Durante enero y febrero, con el apoyo en transporte de la Municipalidad de Cerrillos, grupos de residentes se trasladarán a El Tabo y al sur del país, a espacios preparados para responder a sus requerimientos físicos, emocionales y sociales. Estas instancias permiten disfrutar del entorno y, al mismo tiempo, potenciar la participación activa y la autonomía en actividades cotidianas.

Verano cuidado, experiencia planificada

La estadía se desarrolla en residencias con accesos universales, espacios amplios y equipamiento adaptado, además de contar con los implementos necesarios para una permanencia segura y confortable. Cada jornada se organiza considerando tiempos de descanso, actividades recreativas y momentos de adaptación, respetando los ritmos individuales.

El acompañamiento es permanente e incluye auxiliares de trato directo, personal de enfermería y equipos especializados, según las necesidades de cada grupo. La planificación contempla la administración de medicamentos, la atención oportuna ante eventuales urgencias y un seguimiento continuo del estado físico y emocional de los residentes.

La alimentación también forma parte central de la experiencia. Los menús son definidos por equipos técnicos y ajustados a las necesidades nutricionales de cada persona, con una logística coordinada que asegura continuidad y tranquilidad durante toda la estadía.

Estas vacaciones de verano reflejan una forma de cuidado que integra descanso, tiempo libre y recreación, y que a la vez genera espacios de interacción con el entorno. En ese cruce —entre cuidado especializado y vida comunitaria— se construyen experiencias que trascienden la temporada y dejan una huella en la manera en que la sociedad se encuentra con la diversidad.

Este es un contenido presentado por Pequeño Cottolengo.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada