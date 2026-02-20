“Pequeños momentos, grandes historias”: talentos reales que nacen en la infancia

Entre recreos, entrenamientos después de clases y nuevos desafíos, los niños van construyendo pequeñas historias día a día sin darse cuenta. Desde esa mirada surge "Pequeños momentos, grandes historias", una propuesta de Bubblegummers para este regreso a clases que muestra cómo el disfrute, la constancia y la curiosidad forman parte natural del crecimiento infantil.

Cuatro niños están demostrando que el talento se construye en los pequeños momentos de todos los días: una práctica más, una tarea bien hecha, una caída que enseña a levantarse y un juego que se transforma en pasión. Helena, campeona de patinaje; Nico, reconocido por su rendimiento escolar; Cata, primer lugar en triatlón; y Biel, skater desde los 3 años. Más que logros extraordinarios, estos son claros relatos que representan a niños que han desarrollado sus habilidades desde la motivación personal y el acompañamiento familiar, lejos de la presión por competir.

En ese contexto, Bubblegummers presenta una amplia variedad de modelos que combinan diseño y funcionalidad, entendiendo que no existe un único estilo. Hay opciones más deportivas, más clásicas, más urbanas o versátiles, pensadas para acompañar distintas rutinas, edades y preferencias. La propuesta invita a que cada niño pueda identificarse con lo que usa y que esa elección sea parte de su autonomía.

Elegir sus zapatos puede transformarse en un pequeño gran momento: probar, comparar, decidir. Un gesto simple que refuerza la confianza y la identidad, especialmente en una etapa donde cada detalle suma en la construcción de su personalidad.

Además, el regreso a clases es una decisión familiar. Pensando en quienes compran para uno o más hermanos, la marca ofrece variedad de estilos, tallas y precios en un mismo lugar, facilitando la experiencia de compra y permitiendo resolver distintas necesidades en una sola visita. La propuesta está pensada para acompañar a las familias en este proceso, combinando opciones atractivas con alternativas accesibles.

Sus modelos incorporan tecnologías como EasyTwist y EasySlide, que facilitan el calce y aportan comodidad en el uso diario, favoreciendo la autonomía en el entorno escolar, adaptándose a las exigencias de una jornada completa.

"Para nosotros, lo más importante es que Bubblegummers sea un verdadero aporte para los niños y las familias en Chile, ofreciendo la mejor relación precio-calidad y una amplia variedad de siluetas pensadas para acompañarlos en todas las actividades que desarrollan a lo largo del día.

Además, incorporamos diseños entretenidos —como las zapatillas de Frozen, Spider-Man, Minnie y Mickey— junto con tecnologías que fomentan la autonomía, permitiéndoles ponerse y quitarse las zapatillas de manera fácil y segura" señala Antonella Diomedi, Brand Manager de Bubblegummers.

De cara al retorno escolar, su oferta incluye zapatillas desde $19.990 y zapatos desde $29.990, junto con accesorios escolares como mochilas desde $12.990 y botellas para agua o jugo desde $7.990. La propuesta incluye además una promoción vigente: por la compra de cualquier calzado escolar, por $4.990 adicionales es posible llevar un pack de calcetines de colegio, disponibles en tiendas Bubblegummers a lo largo del país y en sus canales oficiales.

Este es un contenido presentado por Bubblegummers.