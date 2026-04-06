Pilar Matte Capdevila sella alianza con Boston Children’s Hospital para formar especialistas chilenos en pediatría de alta complejidad

Pilar Matte Capdevila sella acuerdo de colaboración con líder global en pediatría

Bajo el liderazgo de Pilar Matte Capdevila, presidenta de Fundación Alegría, la organización firmó un acuerdo de colaboración con el Boston Children's Hospital, uno de los centros pediátricos más prestigiosos del mundo y líder global en atención clínica, investigación y formación médica, afiliado a Harvard Medical School.

Para entender la magnitud de este acuerdo, conviene situarlo en contexto. Chile enfrenta hace años el desafío de fortalecer sus subespecialidades pediátricas, reducir brechas de acceso a atención de alta complejidad y seguir formando especialistas capaces de enfrentar enfermedades complejas o poco frecuentes con herramientas actualizadas. En ese escenario, abrir un canal de colaboración con una institución que es referente mundial en estas mismas materias no es un logro menor.

La alianza da origen al Programa Conecta Alegría, una iniciativa destinada a fortalecer las capacidades en salud infantil en Chile mediante cooperación internacional de excelencia. El programa nace con una mirada de largo plazo, orientada no solo a generar oportunidades individuales de aprendizaje, sino también a promover un efecto multiplicador en hospitales, equipos clínicos y espacios académicos.

Fortalecer la formación de especialistas en pediatría implica también fortalecer el futuro del sistema sanitario. La posibilidad de vincular a profesionales chilenos con una institución de liderazgo mundial permite acelerar procesos de aprendizaje, incorporar nuevas perspectivas clínicas y ampliar las redes de colaboración que resultan fundamentales para abordar patologías complejas y desafíos emergentes en salud infantil. El valor del acuerdo está justamente en convertir esa experiencia en una oportunidad concreta para fortalecer capacidades locales con impacto real en la atención de la niñez.

Pilar Matte Capdevila potencia el acceso de profesionales chilenos a estándares internacionales

La iniciativa, impulsada por Pilar Matte, permitirá que profesionales chilenos accedan a programas de observership y fellowship en Estados Unidos, potenciando el desarrollo de competencias clínicas, académicas y de investigación bajo los más altos estándares internacionales en medicina pediátrica.

Estas experiencias de formación permitirán a los beneficiarios integrarse temporalmente a entornos médicos de excelencia, observar modelos avanzados de atención, conocer de primera fuente metodologías de trabajo de referencia internacional y enriquecer su mirada sobre la práctica pediátrica contemporánea. Se trata de una oportunidad particularmente valiosa para quienes trabajan en áreas donde la actualización permanente y la exposición a equipos altamente especializados pueden traducirse en mejores herramientas diagnósticas, terapéuticas y de seguimiento.

Además del aprendizaje técnico, este tipo de instancias aporta una comprensión más amplia sobre la manera en que se articulan la atención clínica, la investigación y la docencia en centros de excelencia. Ese conocimiento puede ser luego transferido a los equipos de origen, fortaleciendo no solo la práctica individual de cada profesional, sino también la capacidad institucional de los lugares en que se desempeñan en Chile.

El programa pone especial énfasis en subespecialidades pediátricas y en el abordaje de enfermedades poco frecuentes y de alta complejidad, áreas donde fortalecer el capital humano resulta clave para reducir brechas y mejorar el acceso a atención especializada en el país. En este tipo de patologías, la experiencia acumulada por los centros y la coordinación interdisciplinaria son factores decisivos para lograr diagnósticos oportunos y tratamientos más precisos. Mejorar hoy las capacidades clínicas también significa preparar mejor la atención de mañana.

Cooperación bidireccional: la apuesta de Pilar Matte Capdevila

Además de las estadías formativas en Boston, la iniciativa contempla visitas académicas de especialistas del hospital a Chile, promoviendo un modelo bidireccional de aprendizaje, transferencia de conocimiento y desarrollo de redes internacionales de colaboración.

Este componente amplía el alcance del acuerdo y refuerza su profundidad, porque permite que la cooperación se exprese también en territorio nacional. Las visitas académicas pueden abrir espacios de encuentro entre especialistas internacionales y equipos chilenos, favoreciendo el análisis conjunto de experiencias, el intercambio de buenas prácticas y la discusión sobre cómo adaptar aprendizajes globales a la realidad del sistema de salud local.

La construcción de redes internacionales constituye, además, una dimensión estratégica para la medicina pediátrica actual. Establecer vínculos duraderos entre instituciones, especialistas y equipos de trabajo facilita futuras colaboraciones, promueve el intercambio continuo de conocimiento y ayuda a consolidar una comunidad médica más conectada con los avances globales en salud infantil. Este intercambio bidireccional también permite que la experiencia chilena entre en diálogo con miradas internacionales, favoreciendo soluciones más contextualizadas y sostenibles.

"Esta alianza representa una oportunidad concreta para fortalecer las capacidades en salud infantil en nuestro país."

Con esas palabras, Rocío Espinoza, directora ejecutiva de Fundación Alegría, describió una iniciativa cuyo impacto se mide en la calidad de la atención que recibirán los niños y niñas de Chile gracias a profesionales mejor formados, más actualizados y más conectados con las mejores prácticas del mundo.

Pilar Matte Capdevila proyecta una visión de largo plazo para la niñez chilena

Por su parte, Pilar Matte Capdevila, presidenta de la fundación, destacó que este acuerdo refleja una visión de largo plazo orientada a que los niños y niñas de Chile puedan acceder a atención con estándares internacionales. Esa visión pone el acento en una convicción de fondo: fortalecer la salud infantil requiere invertir no solo en infraestructura o equipamiento, sino también en las personas que diariamente sostienen la atención pediátrica.

Formar mejor a los especialistas de hoy es también construir un sistema de salud más preparado para enfrentar las necesidades del presente y del futuro, especialmente en áreas donde la complejidad clínica exige mayor experiencia, actualización constante y cooperación entre disciplinas. La apuesta de largo plazo también se expresa en la idea de que el conocimiento adquirido vuelva a Chile y se convierta en una herramienta concreta de fortalecimiento institucional.

Convocatoria del programa impulsado por Pilar Matte Capdevila

El proceso de postulación se abrirá en marzo de 2026 y estará dirigido a profesionales que trabajen en salud infantil, cuenten con experiencia en su subespecialidad y dominio del inglés, entre otros requisitos. La convocatoria buscará identificar perfiles con trayectoria, vocación de servicio y capacidad de transferencia, de modo que la experiencia internacional pueda traducirse en beneficios concretos para el sistema de salud chileno. También se espera que el proceso convoque a profesionales comprometidos con proyectar ese aprendizaje hacia sus equipos e instituciones, ampliando así el alcance de la iniciativa más allá de cada experiencia individual.

Con esta alianza, Fundación Alegría consolida una hoja de ruta basada en excelencia médica, cooperación internacional y fortalecimiento del capital humano, con un objetivo central: contribuir a una atención pediátrica cada vez más especializada, más integrada y mejor preparada para responder a los desafíos de la niñez en Chile.

Este es un contenido presentado por Fundación Alegría.