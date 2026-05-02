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Tópicos: País | Policial | Homicidios

PDI investiga asesinato de hombre en San Clemente

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La víctima, de 47 años, pereció con un arma de fuego en el sector Villa Ilusión.

PDI investiga asesinato de hombre en San Clemente
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La PDI está investigando el asesinato con arma de fuego de un hombre en la comuna de San Clemente (Región del Maule).

De acuerdo con La Tercera, la víctima tenía 47 años y su deceso se produjo la noche del viernes en el sector Villa Ilusión. 

Por orden de la Fiscalía Regional del Maule, la Brigada de Homicidios de Talca de la PDI desarrolla las diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos y dar con el paradero de los presuntos responsables. 

Mientras, Carabineros y el Servicio Médico Legal (SML) se encuentran en el sitio del suceso.

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